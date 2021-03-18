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«Пішов геть звідси»: Як Ілона Гвоздьова вчить танцювати зірок шоубізу

Як Ілона Гвоздьова вчить танцювати зірок шоубізу

Хореографиня розказала, як пояснює селебритіз танцювальну термінологію

Цієї осені вся країна стежила за успіхами хореографа Ілони Гвоздьової та гумориста Дмитра Танковича у танцювальному проекті. За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) Ілона розказала, як навчає зірок вітчизняного шоу-бізнесу азів танцювального мистецтва.

Як Ілона Гвоздьова вчить танцювати зірок шоубізу

– У мене 16 років педагогічного стажу, – розповідає дівчина. – Тож до кожного учня знаходжу індивідуальний підхід. Те ж саме стосується і селебритіз, з якими стаю у пару в танцювальному шоу. Розумію, що для них це експеримент, тож завжди допомагаю. Стараюся, щоб на проекті вони не мучилися, а отримували задоволення (усміхається).

Найчастіше Ілоні доводилось танцювати з гумористами.

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– Тож до вивчення танцювальних елементів я підходила з гумором, – каже Ілона. – Аматори не розуміють професійного сленгу. Терміни «Demi-plie», «турлян» з уст Катерини Кухар для них звучать, як матюки. Тому я намагалася усі рухи адаптувати до зрозумілої мови. А ще вибудовувала асоціативний ряд з певних елементів. Так, базові кроки у ча-ча-ча для Дмитра Танковича звучали: «Йдемо впевнено у фінал». Рухи руками в іншому елементі назвала «Пішов геть звідси».

Учора глядачі Нового каналу вболівали за Ілону та Дмитра порізно. Адже вони зійшлися в студії шоу «Де логіка?», щоб перевірити, чия логіка сильніша. В команді з Ілоною грала співачка Оля Цибульська, а Дмитру склав компанію співак Ivan NAVI. До речі, перемогу здобули дівчата. Дивіться шоу «Де логіка?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі

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