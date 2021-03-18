Як Ілона Гвоздьова вчить танцювати зірок шоубізу

Хореографиня розказала, як пояснює селебритіз танцювальну термінологію

Цієї осені вся країна стежила за успіхами хореографа Ілони Гвоздьової та гумориста Дмитра Танковича у танцювальному проекті. За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) Ілона розказала, як навчає зірок вітчизняного шоу-бізнесу азів танцювального мистецтва.

– У мене 16 років педагогічного стажу, – розповідає дівчина. – Тож до кожного учня знаходжу індивідуальний підхід. Те ж саме стосується і селебритіз, з якими стаю у пару в танцювальному шоу. Розумію, що для них це експеримент, тож завжди допомагаю. Стараюся, щоб на проекті вони не мучилися, а отримували задоволення (усміхається).

Найчастіше Ілоні доводилось танцювати з гумористами.

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– Тож до вивчення танцювальних елементів я підходила з гумором, – каже Ілона. – Аматори не розуміють професійного сленгу. Терміни «Demi-plie», «турлян» з уст Катерини Кухар для них звучать, як матюки. Тому я намагалася усі рухи адаптувати до зрозумілої мови. А ще вибудовувала асоціативний ряд з певних елементів. Так, базові кроки у ча-ча-ча для Дмитра Танковича звучали: «Йдемо впевнено у фінал». Рухи руками в іншому елементі назвала «Пішов геть звідси».

Учора глядачі Нового каналу вболівали за Ілону та Дмитра порізно. Адже вони зійшлися в студії шоу «Де логіка?», щоб перевірити, чия логіка сильніша. В команді з Ілоною грала співачка Оля Цибульська, а Дмитру склав компанію співак Ivan NAVI. До речі, перемогу здобули дівчата. Дивіться шоу «Де логіка?» щовівторка о 19:00 на Новому каналі