Юлія Буйновська про роботу з психологом: що розповіла акторка

Акторка серіалу «Будиночок на щастя», нові серії якого стартують 29 вересня о 19:00 на Новому каналі, розповіла про роботу з ментальним здоров’ям

«Будиночок на щастя» повертається: режисер розкрив перші подробиці нового сезону

Юлія Буйновська розповіла про свій досвід роботи з психологом

У кожного з нас є проблеми та переживання. Хтось стійкіший, когось розхитати значно легше. На жаль, будь-які труднощі можуть викликати зміни в тілі чи свідомості. Адже психічне здоров’я так само важливе, як і фізичне. Говорити про це не соромно! Особливо, якщо у вас є досвід, як боротися з тією чи іншою проблемою. Корисна порада ніколи не буде зайвою. Тому акторка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Юлія Буйновська й наважилася розповісти свою історію.

– Я не дуже люблю про це говорити, але поділюся. Мені не так давно поставили діагноз РДУГ – це розлад дефіциту уваги і гіперактивності, – розповідає Юля в інтерв’ю «Коротко Про». – Виявляється, він в мене з самого дитинства, тобто я мала схильність до депресивних розладів змалечку. Здоров’я похитнулося, коли я вступила до університету, бо там були свої перипетії та проблеми. І в якийсь період з цим стало дуже складно жити. Шість років я шукала свого лікаря. Нарешті, знайшла! Тому вже півтора роки, як прекрасно контролюю емоції та здраво мислю. Коли ти в здоровому глузді та в світлому розумі, можеш бачити речі об’єктивно.

До речі, мама Юлі за фахом – психологиня. Оскільки такі спеціалісти не можуть працювати з близькими людьми, то вона не консультувала доньку. Але всіляко підтримувала та допомагала іншими способами.

– Мені було 18 років, коли в мене діагностували депресію. А це ще й підлітковий вік, я була достатньо агресивна, казала, що мама нічого не розуміє. Прочитала дуже багато книжок, намагалася сама вилізти з цього стану. Але, на жаль, це так не працює, – пригадує Буйновська. – Мама намагалася непомітно дати мені поради, підсунути якусь інформацію. А я тікала після першої секунди розмови. Згодом вона відвела мене до спеціаліста. І я була не проти. Просто дуже багато років вони мені не підходили.

За роки роботи над собою акторка усвідомила, що психолог – це не страшно. Це необхідність, якої не варто соромитись. Адже ментальне та фізичне здоров’я схожі та взаємопов’язані.

– Коли в нас дуже болить, наприклад, рука, ми ж не думаємо, що вона сама по собі переболить, а йдемо до лікаря. До психологічного здоров’я треба ставитися так само, – радить Юлія Буйновська. – Коли в голові безлад, коли все йде не так, коли ти розумієш, що так голова не має працювати, теж треба йти до фахівця. Тому я топлю за те, щоб люди зверталися по допомогу.

Дивіться нові серії шостого сезону комедійного серіалу «Будиночок на щастя» з 29 вересня, з понеділка по четвер о 19:00, в ефірі Нового каналу!