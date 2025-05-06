Новий каналБудиночок на щастяНовини

«Це те, що завжди тримає»: топ-3 секрети міцного шлюбу від Назара Задніпровського

«Це те, що завжди тримає»: топ-3 секрети міцного шлюбу від Назара Задніпровського

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) розповів, як їм із дружиною вдається зберігати стосунки попри різницю у віці й те, що актор майже не ночує вдома

«Шаленію від наполеона, сухариків з часником і квасу»: Марія Стопник – про guilty pleasure

Зараз дивляться

Заслужений та народний артист України Назар Задніпровський вже 18 років у шлюбі з коханою Іриною. Подружжя виховує двох дітей – сина Михайла та доньку Юлю. І попри те, що мають різницю у віці (дружина молодша на 8 років – прим. ред.) та вже тривалий час не живуть постійно разом, оскільки Назар доглядає за мамою та ночує з нею, запевняють, що мають чудові стосунки. Їхній шлюб витримує всі випробування. Як їм це вдається? Задніпровський виділив три сімейні секрети.

  1. Оптимізм від дружини

– На відміну від мене, Іра дуже оптимістична. Я можу бути важким, песимістом, а Іра більш позитивна, завжди вірить у щось хороше. Своїм позитивом вона витягує і себе, і мене, і всю родину, – ділиться Назар в інтерв’ю Аліні Доротюк. – Часто каже: «Поїхали кудись сьогодні – на природу, в парк, у село. Ми тебе чекаємо». Вона чудово знає: якщо мене не чіпати, і я в своїй рутині, то сам навряд відволічусь. Я знаю, що в насичений період мені головне: встати, вивчити текст, відзнятися, забути текст, сполоснутися, нагодувати маму, дати ліки, подзвонити і сказати «живий-здоровий», скинути гроші, і наступного дня – все спочатку. Буває, що родина мене може не бачити пів року, якщо такий графік.

«Це те, що завжди тримає»: топ-3 секрети міцного шлюбу від Назара Задніпровського

  1. Фінансова стабільність від Назара

– Пощастило, що склався як успішний актор, який може заробити й забезпечити сім’ю. Фінансовий стовп у родині – це я. І дуже важливо, що можу втілити всі мрії в життя, – говорить виконавець ролі Васі в комедійному серіалі Нового каналу «Будиночок на щастя».

«Це те, що завжди тримає»: топ-3 секрети міцного шлюбу від Назара Задніпровського

  1. Діти

– Наше щастя – син і донька. Це те, що завжди тримає, – каже актор. – Взагалі, я б сказав, що мене тримають на цьому світі тільки родина і мама, яка від мене залежить. Мені соромно таке говорити, але думаю, що виживу без мистецтва: без театру, кіно. Знаю, що не зіп’юся. Просто дуже занудьгую. Страшно, що зі мною робилося, коли почалася повномасштабна війна. Два місяці я божеволів, не знав, що буде. Потім дозволили репетирувати. Вже щастя! Та не бачили глядачів. А потім яким щастям було вийти на сцену театру Франка до глядача! Але знаю, що я без цього виживу. А для чого жити без сім’ї?

будиночок на щастя будиночок на щастя новости новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь