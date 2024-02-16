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«Я був упевнений, що більше не одружуся»: Костя Войтенко – про історію кохання з нареченою

«Я був упевнений, що більше не одружуся»: Костя Войтенко – про історію кохання з нареченою

Виконавець однієї з головних ролей серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя», п’ятий сезон якого побачите вже навесні, освідчився своїй обраниці – власниці бренду одягу Наталії Камінській

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Love is in the air на максимум! У День всіх закоханих відомий український актор Костянтин Войтенко, який виконує роль Макса у комедійному серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал), зробив важливий романтичний вчинок. Він освідчився своїй коханій! На пропозицію руки та серця дівчина, звісно, відповіла заповітним «Так!». В ексклюзивному коментарі для Нового каналу Костя розповів історію їхнього кохання.

– На початку повномасштабної війни я активно займався волонтерською діяльністю. І от прийшов черговий запит на бронежилет. Мав залишити його у знайомих, аби ті передали військовому. Коли приїхав віддавати бронік, двері мені відчинила Наталі. Вона буквально на дві доби приїхала з Польщі, аби знайти кішку, яка загубилася. З Наталі вже були знайомі, але я взагалі не очікував її побачити. Ми обійнялися, і ці обійми вийшли такими незвичайними й дивовижними, що все одразу стало зрозуміло, – з усмішкою ділиться актор. – Наступного дня Наталі надіслала мені фото з кішкою, яку їй таки вдалося знайти. Після цього знову поїхала до Польщі, між нами зав’язалася переписка. За місяць вона повернулася з сином в Україну, і ми вже не розлучалися. Бачилися щодня! А згодом почали жити разом.

«Я був упевнений, що більше не одружуся»: Костя Войтенко – про історію кохання з нареченою

Костя Войтенко вже був у шлюбі. Від першої дружини в нього є 6-річна донечка Емілія.

– Цікавий факт: я був упевнений, що більше ніколи не одружусь. І не приховував від Наталі. Ми з нею розмовляли про це ще на початку нашого спілкування. Але справжні почуття роблять дива! – ділиться актор. – Я ніколи не відчував такого кохання до когось і щоб так кохали мене. Тому переконання, що залишуся холостим, зруйнувалося доволі швидко.

«Я був упевнений, що більше не одружуся»: Костя Войтенко – про історію кохання з нареченою

Новий канал щиро вітає закоханих з важливим кроком у їхньому житті! Бажаємо щастя та злагоди парі.

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