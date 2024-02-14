«Мене підіймають і плескають по щоках»: Костя Войтенко пригадав, як здавав кров

На честь Дня донора зірка серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» розповів курйозну історію зі студентських років

14 лютого відзначають не лише День закоханих, а й День донора (включаючи донорів органів). Своїми спогадами про донорство, а саме про здачу крові, поділився виконавець однієї з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя», який навесні покаже Новий канал, Костянтин Войтенко.

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– Коли я ще жив у Дніпрі та грав у КВК, для родичів одного з колег по команді терміново потрібна була кров. Частина команди поїхала в лікарню її здавати. Я, молодий та енергійний, теж вирішив долучитися, – розповідає Костя. – Мені сказали, що візьмуть десь 250 мл. Ліг на кушетку, розслабився і спостерігав, як поступово наповнюється баночка з кровʼю. Взагалі нічого складного, не боляче, я чудово почувався. Тут помітив, що позначка 200 мл давно пройшла, і вже набралося більше за 300 мл. Я перепитав, що, можливо, вже вистачить? На що мені відповіли: «Та ні-ні, зараз от 400 мл набереться, і все». Врешті взяли в мене цю кількість, дістали голку, дали талончик, який я мав поміняти на інший талончик – на обід. Я пішов з цим папірцем до кабінету, а там черга. Памʼятаю, що вирішив присісти. А потім – все… Наступний спогад – мене підіймають і плескають по щоках. Закінчилося все тим, що я викинув той талончик та поїхав додому пити гранатовий сік (усміхається).

Пам’ятайте, не кожен може бути донором крові. Якщо за медичними протипоказаннями вам це заборонено, знайдіть іншу справу, якою можете допомогти Україні на шляху до перемоги. Наприклад, щоденні донати на перевірені збори. А якщо маєте дозвіл від лікаря на донорство, то не зволікайте. Ваша кров може врятувати комусь життя!

Провітріть голову разом з нами, дивіться п’ятий сезон улюбленого комедійного серіалу «Будиночок на щастя» вже цієї весни на Новому каналі!