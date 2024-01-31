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«Думала, що мене вже нічого не «пробʼє»: як Наталка Денисенко реагує на хейт

«Думала, що мене вже нічого не «пробʼє»: як Наталка Денисенко реагує на хейт

Акторка серіалів  «Будиночок на щастя» і «Звʼязок» (Новий канал) поділилася, що з початком великої війни стала вразливішою

Селебритіс доводиться не лише працювати за ненормованим графіком, ретельно оберігати особисте життя, а й витримувати образливі коментарі на свою адресу. Зірка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» і «Звʼязок» Наталка Денисенко раніше не звертала уваги на хейт. Та з початком повномасштабного вторгнення акторка стала все брати близько до серця.

Зараз дивляться

– Те, чи можуть хейтерські коментарі, непрохані поради чи відверто «жовті» заголовки зіпсувати настрій, залежить від мого стану та внутрішнього спокою. Коли я впевнена в собі, навколо все гаразд, то не звертаю на це уваги. Та й загалом раніше сприймала такі речі з розумінням: у журналістів така робота, «жовтій» пресі також потрібно заробляти гроші, а їхні дурнуваті заголовки мене навіть забавляли, – каже Наталка Денисенко в інтервʼю JetSetter. – Та коли почалося повномасштабне вторгнення, я стала вразливішою. Пам’ятаю, якийсь зірковий паблік виклав моє відео, де танцюю у вишиванці. Однак автор перекрутив підпис, подавши все так, ніби я лише зараз згадала, що українка. Це викликало таку хвилю хейту на мою адресу, що я навіть плакала.

«Думала, що мене вже нічого не «пробʼє»: як Наталка Денисенко реагує на хейт

Акторка наголосила, що особливо важливо підтримувати одне одного зараз, бо всі ми стали вразливішими.

– Мене цей хейт справді зачепив. Адже мій чоловік на фронті, я щосили намагаюся зберігати позитивний настрій, знімати смішні відео, а тут якийсь недолугий допис мене дискредитував. Звісно, швидко заспокоїлась, але було неприємно. Зізнаюся, думала, що я така сильна, що мене вже нічого не «проб’є», – зазначає зірка серіалів Нового каналу. – Але, як бачите, зараз такий час, коли всі ми дуже вразливі. Потрібно підтримувати одне одного, а не писати всілякі брудні коментарі.

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