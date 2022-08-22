Новий каналБудиночок на щастяНовини

«У нас вже немає професії «актор»: Костянтин Войтенко – про колег на передовій та в тилу

«У нас вже немає професії «актор»: Костянтин Войтенко – про колег на передовій та в тилу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) зізнався, що писав російським акторам, з якими працював, та поділився, які відповіді отримував

Виконавець однієї з головних ролей українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя», що показує Новий канал, Костянтин Войтенко з початку війни став волонтером. Він, як і ще багато його колег, чітко показує свою громадянську позицію та доводить патріотизм вчинками.

Зараз дивляться

«У нас вже немає професії «актор»: Костянтин Войтенко – про колег на передовій та в тилу

– Дуже багато акторів зараз працюють не в акторській сфері. Хтось за свободу і за Україну вже віддав своє життя. Хтось воює зі зброєю в руках на передовій. Хтось активно волонтерить. Це дуже багато класних акторів! – розповів Костя Войтенко в YouTube-проекті Міли Єремєєвої «Очима правди». – Я думаю, що раніше люди до акторів ставилися по-різному. І тут – бах! Актор- президент. Актор-воїн. Актор-волонтер. У нас вже немає професії «актор». У нас є реальність, в якій ми існуємо.

«Я віддав всю валюту дружині з дітьми»: Назар Задніпровський розповів, де його сім’я

«У нас вже немає професії «актор»: Костянтин Войтенко – про колег на передовій та в тилу

Костянтин зізнався, що в перші дні повномасштабного вторгнення він намагався поспілкуватися з російськими акторами, з якими працював раніше. Та більшість спроб були марними… Надію та віру вселяють лише свої, відважні українські актори!

– Багато колег з росії, з якими я працював в Україні, нічого не сказали. Я навіть знаю людей, які були на зйомках у Києві, коли почалася війна. Вони ще два-три тижні знаходились у нашій столиці. Я їм писав: «Може, ти щось скажеш? У тебе багато підписників, тебе знають у росії. Люди, які сидять там, не бачать, що реально відбувається. Бачать лише пропаганду. Але ж ти зараз тут! І на собі відчуваєш війну, чітко знаєш, хто зло, а хто добро». Тоді я отримував відповіді: «Я не знаю», «Я хвилююся», «Можливо, це все не ми, а це все ви».

Дивіться перший сезон серіалу «Будиночок на щастя» весь день 24 серпня на Новому каналі!

будиночок на щастя домик на счастье новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь