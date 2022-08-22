«У нас вже немає професії «актор»: Костянтин Войтенко – про колег на передовій та в тилу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) зізнався, що писав російським акторам, з якими працював, та поділився, які відповіді отримував

Виконавець однієї з головних ролей українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя», що показує Новий канал, Костянтин Войтенко з початку війни став волонтером. Він, як і ще багато його колег, чітко показує свою громадянську позицію та доводить патріотизм вчинками.

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– Дуже багато акторів зараз працюють не в акторській сфері. Хтось за свободу і за Україну вже віддав своє життя. Хтось воює зі зброєю в руках на передовій. Хтось активно волонтерить. Це дуже багато класних акторів! – розповів Костя Войтенко в YouTube-проекті Міли Єремєєвої «Очима правди». – Я думаю, що раніше люди до акторів ставилися по-різному. І тут – бах! Актор- президент. Актор-воїн. Актор-волонтер. У нас вже немає професії «актор». У нас є реальність, в якій ми існуємо.

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Костянтин зізнався, що в перші дні повномасштабного вторгнення він намагався поспілкуватися з російськими акторами, з якими працював раніше. Та більшість спроб були марними… Надію та віру вселяють лише свої, відважні українські актори!

– Багато колег з росії, з якими я працював в Україні, нічого не сказали. Я навіть знаю людей, які були на зйомках у Києві, коли почалася війна. Вони ще два-три тижні знаходились у нашій столиці. Я їм писав: «Може, ти щось скажеш? У тебе багато підписників, тебе знають у росії. Люди, які сидять там, не бачать, що реально відбувається. Бачать лише пропаганду. Але ж ти зараз тут! І на собі відчуваєш війну, чітко знаєш, хто зло, а хто добро». Тоді я отримував відповіді: «Я не знаю», «Я хвилююся», «Можливо, це все не ми, а це все ви».

Дивіться перший сезон серіалу «Будиночок на щастя» весь день 24 серпня на Новому каналі!