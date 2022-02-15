Машина у подарунок: Галина Безрук – про сюрприз на День Валентина

Акторка ситкому «Будиночок на щастя» розказала, як любить святкувати День закоханих

Учора в повітрі линуло кохання. Впевнені, що й ви обмінялися з коханою людиною приємними подарунками та провели романтичний вечір. Акторка ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Галина Безрук розказала, які сюрпризи отримувала в цей день.

– Звісно, як і всім дівчаткам, мені дарували багато валентинок, квітів та прикрас, – каже акторка. – Одного разу напередодні Дня усіх закоханих хлопець купив машину. Ось такий небанальний сюрприз. Обіцяв мені її залишити, але коли ми розійшлися, забрав собі. Історія відбулася задовго до зустрічі з моїм коханим Артемом.

Ідеальний варіант святкування Дня святого Валентина для Галини – побачення з чоловіком.

– Усі батьки мене зрозуміють, – розповідає акторка. – В парі з дітьми дуже цінується час, проведений з коханим наодинці. Адже щоденна рутина часто стирає всю романтику стосунків. А так хочеться залишити дитину з дідусями та бабусями й вирушити на побачення лише вдвох.

Акторка порівнює сімейне життя з катанням на колесі огляду.

– Моментами весело і прикольно, моментами захоплює подих і хочеться заплющити очі від страху, – зізнається Галя. – А іноді навіть нудить і виникає бажання «зійти з атракціону». Але найголовніше – пам’ятати, що ти можеш завжди повернутися до початку! А на початку було велике кохання!

Вмикайте ситком «Будиночок на щастя» з понеділка по четвер з 18:00 на Новому каналі. Стежте за новими пригодами Васі та Люби в Києві. І за пристрастями в любовному трикутнику Макс–Маша–Артур.