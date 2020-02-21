Костянтин Войтенко розповів, як пішов із сім’ї

Актор ситкому Нового каналу «Будиночок на щастя» поділився подробицями розставання з дружиною – актрисою Валентиною Войтенко

Минулий рік був одним із найскладніших для сім’ї Войтенко – пара багато конфліктувала. І якось, не витримавши, Костянтин зібрав речі й пішов.

– У якийсь момент просто не зміг перебувати поруч, – зізнався журналу «Отдохни» актор ситкому Нового каналу. – Я цілими днями був на зйомках і просто не хотів повертатися додому. Все банально – моє его не витримало. Здавалося, що я так багато роблю для стосунків, стільки в них вкладаю, а Валя не робить нічого.

– Це був найжорсткіший етап минулого року, – згадує дружина Костянтина Войтенко Валентина. – Криза народження дитини, все затягнулося, наклалося одне на інше… Коли Костя пішов, було важко. Здавалося, що вже не зійдемося ніколи.

Пара не приховує, що впоратися з кризою їм допоміг фахівець.

– У мене самого була в дитинстві неповна сім’я, – каже актор «Будиночка на щастя». – І, звісно, я не бажав такого для своєї дитини. Але небажання мало, я зрозумів: треба щось робити. Знайшов психолога, запропонував Валі разом до нього сходити. Ми помирилися не відразу. Але нас помітно попустило, напевно, після першого ж сеансу.

Порізно Войтенко прожили місяць, і зараз з упевненістю говорять: більше так не хочуть!

– Хоч як би дивно це звучало, зберегти сім’ю нам допомогло кохання, – ділиться Костянтин. – Я приходив вечорами проводити час з Емілією (донька актора – прим. ред.), і Валя знову починала щось емоційно говорити. Раніше я б пішов на конфлікт, а тут просто почав на все відповідати «Я люблю тебе». Повторював раз по раз. Звісно, дружина цього не очікувала. Агресія спочатку перейшла в сміх, потім емоція вщухла.

Нагадаємо, Новий канал продовжив ситком «Будиночок на щастя», головну роль в якому грає Костянтин Войтенко. Зйомки третього сезону плануються на весну цього року.

Фото – @kostiantynvoitenko, @valentina_voitenko