Рецепт окрошки від Лесі Нікітюк

Ведуча «Хто проти блондинок?» поділилася фірмовим способом приготування літнього супу

Окрошка – це легка й освіжаюча страва, яка користується особливою популярністю у спекотну погоду. Кожна господиня готує холодний суп по-своєму, ми ж пропонуємо насолодитися окрошкою за рецептом Лесі Нікітюк – ведучої проекту «Хто проти блондинок?», який випускає Новий канал.

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Інгредієнти

філе індички – 60 г;

редиска – 60 г;

огірок – 60 г;

яйце – 2 шт.;

зелень – кріп, петрушка;

зелена цибуля;

айран – 0,5 л;

майонез – 2 ст. л.;

гірчиця – 2-3 ч.л.;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Відваріть філе індички, потім остудіть його й наріжте кубиками. Зваріть яйця вкруту (8-10 хвилин з моменту закипання води), потім остудіть їх у холодній воді, очистіть від шкаралупи й наріжте кубиками. Огірок, редиску, зелену цибулю і зелень також дрібно наріжте. Помістіть всі інгредієнти у велику миску, посоліть-поперчіть за смаком і гарненько їх перемішайте. Змішайте айран, майонез і гірчицю та заправте цією сумішшю подрібнені продукти.

Смачного!

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