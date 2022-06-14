Рецепт окрошки від Лесі Нікітюк

Ведуча «Хто проти блондинок?» поділилася фірмовим способом приготування літнього супу
Окрошка – це легка й освіжаюча страва, яка користується особливою популярністю у спекотну погоду. Кожна господиня готує холодний суп по-своєму, ми ж пропонуємо насолодитися окрошкою за рецептом Лесі Нікітюк – ведучої проекту «Хто проти блондинок?», який випускає Новий канал.
Інгредієнти
- філе індички – 60 г;
- редиска – 60 г;
- огірок – 60 г;
- яйце – 2 шт.;
- зелень – кріп, петрушка;
- зелена цибуля;
- айран – 0,5 л;
- майонез – 2 ст. л.;
- гірчиця – 2-3 ч.л.;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Відваріть філе індички, потім остудіть його й наріжте кубиками.
- Зваріть яйця вкруту (8-10 хвилин з моменту закипання води), потім остудіть їх у холодній воді, очистіть від шкаралупи й наріжте кубиками.
- Огірок, редиску, зелену цибулю і зелень також дрібно наріжте.
- Помістіть всі інгредієнти у велику миску, посоліть-поперчіть за смаком і гарненько їх перемішайте.
- Змішайте айран, майонез і гірчицю та заправте цією сумішшю подрібнені продукти.
Смачного!
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