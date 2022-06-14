Новий каналХто проти блондинок?Новини

Рецепт окрошки від Лесі Нікітюк

Рецепт окрошки від Лесі Нікітюк

Ведуча «Хто проти блондинок?» поділилася фірмовим способом приготування літнього супу

Окрошка – це легка й освіжаюча страва, яка користується особливою популярністю у спекотну погоду. Кожна господиня готує холодний суп по-своєму, ми ж пропонуємо насолодитися окрошкою за рецептом Лесі Нікітюк – ведучої проекту «Хто проти блондинок?», який випускає Новий канал.

Зараз дивляться

Інгредієнти

  • філе індички – 60 г;
  • редиска – 60 г;
  • огірок – 60 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • зелень – кріп, петрушка;
  • зелена цибуля;
  • айран – 0,5 л;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • гірчиця – 2-3 ч.л.;
  • сіль, перець.

Рецепт окрошки від Лесі Нікітюк

Спосіб приготування:

  1. Відваріть філе індички, потім остудіть його й наріжте кубиками.
  2. Зваріть яйця вкруту (8-10 хвилин з моменту закипання води), потім остудіть їх у холодній воді, очистіть від шкаралупи й наріжте кубиками.
  3. Огірок, редиску, зелену цибулю і зелень також дрібно наріжте.
  4. Помістіть всі інгредієнти у велику миску, посоліть-поперчіть за смаком і гарненько їх перемішайте.
  5. Змішайте айран, майонез і гірчицю та заправте цією сумішшю подрібнені продукти.

Рецепт окрошки від Лесі Нікітюк

Смачного!

Читай також:

Покроковий рецепт яблучно-бананових оладок без цукру від Лесі Нікітюк

 Леся Нікітюк склала список улюблених актрис

кто против блондинок лайфхак новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь