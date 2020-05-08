Леся Нікітюк склала список улюблених актрис
І, звичайно ж, практично всі улюблениці ведучою шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) – світловолосі красуні!
Під час карантину всі діляться списками своїх улюблених серіалів, а Леся Іванівна пішла далі і склала список найкрутіших на її думку актрис.
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І так співпало, більшість з них – блондинки! «Я обожнюю серіали !, – зазначила ведуча в пості. – Для початку мій ТОП актрис з рубрики «Серіал який може засмоктати:
- Кетрін Віннік (Лагерта «Вікінги»)
- Клер Дейнс (Керрі Метісон «Батьківщина»)
- Блейк Лайвлі (Серена «Пліткарка»)
- Марьем Мер’єм Узерлі (Роксолана «Величне століття»)»
Дійсно, крута підбірка! Нам навіть здається, що остання трохи схожа на саму Лесю, чи не так?
А щоб ви не нудьгували між випусками шоу «Хто проти блондинок?», яке виходить щовівторка о 19:00 на Новому каналі, склали список якісних фільмів жахів з блондинками в головних ролях. Кожне кіно – до мурашок!
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