Леся Нікітюк склала список улюблених актрис

І, звичайно ж, практично всі улюблениці ведучою шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) – світловолосі красуні!

Під час карантину всі діляться списками своїх улюблених серіалів, а Леся Іванівна пішла далі і склала список найкрутіших на її думку актрис.

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І так співпало, більшість з них – блондинки! «Я обожнюю серіали !, – зазначила ведуча в пості. – Для початку мій ТОП актрис з рубрики «Серіал який може засмоктати:

Кетрін Віннік (Лагерта «Вікінги»)

Клер Дейнс (Керрі Метісон «Батьківщина»)

Блейк Лайвлі (Серена «Пліткарка»)

Марьем Мер’єм Узерлі (Роксолана «Величне століття»)»

Дійсно, крута підбірка! Нам навіть здається, що остання трохи схожа на саму Лесю, чи не так?

А щоб ви не нудьгували між випусками шоу «Хто проти блондинок?», яке виходить щовівторка о 19:00 на Новому каналі, склали список якісних фільмів жахів з блондинками в головних ролях. Кожне кіно – до мурашок!

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