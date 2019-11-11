Сергій Бабкін шукав заначку в унітазі з опаришами

І не лише! У фінальному конкурсі шоу «Хто проти блондинок?» відомий співак пірнув рукою в десяток унітазів з огидним вмістом

Напередодні зйомок шоу Нового каналу «Хто проти блондинок?» Сергій Бабкін говорив, що не проти програти красуням. Але коли справа дійшла до фіналу, співак боровся за перемогу, як лев! Хоча останній конкурс був не для людей зі слабкими нервами.

– Спеціально для фіналу ми підготували незвичайний реквізит, – розповідає ведуча шоу Леся Нікітюк. Унітази з незвичайними бачками. В них ми насипали всіляку гидоту. Завдання гравця і блондинки – знайти в цій гидоті заначки. Адже всім відомо, що чоловіки часто ховають гроші саме в унітазних бачках. Хто більше заначок знайде – той і переміг.

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Усе б нічого, але гидота всередині бачків була справді гидкою: опариші, миші та навіть кілька кіло салату «Олів’є».

– Це точно був найбожевільніший з усіх конкурсів! – каже Сергій Бабкін. – Живі личинки, черв’яки. Мене там щось кусало і дряпало. Та я все одно дуже старався знайти в бачках побільше цих грошиків-заначок (сміється). Хотів би я бачити людину, яка все це туди насипала!

Хто в результаті переміг у фіналі шоу: Сергій Бабкін чи блондинки? Дивіться новий випуск «Хто проти блондинок» у вівторок, о 19:00 на Новому каналі