Завидный грузинский холостяк, предприниматель Иракли Макацария долгое время мечтал быть похожим на легендарного поп-короля Майкла Джексона. Об этом он рассказал на шоу Нового канала «Шалена зірка» Лесе Никитюк.

– В детстве всегда пытался копировать Майкла Джексона, танцевать, как он, – вспоминает Иракли. – Дома я надевал высокие носки, шляпу, которую брал у дедушки. А когда мама звала меня есть, шел на кухню лунной походкой.

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На шоу Нового канала он боролся за победу против DJ NANA. В четырех музыкальных раундах звезды танцевали, веселилась, угадывали песни и различные звуки. А в финале – перевоплощались в других знаменитостей. Но стать Джексоном хотя бы на несколько минут Иракли, к сожалению, не было суждено. Ведь образ певца на «Шаленій зірці» ранее уже воплощал Антон Савлепов.

Video: Иракли Макацария рассказал о своем кумире Иракли Макацария принял участие в шоу Шалена зірка. За кулисами он рассказал о своем кумире детства. Кто же это был - читайте в материале

Поэтому в финале шоу Иракли показал жаркие танцы, пародируя Рики Мартина в клипе Livin` La Vida Loca, а его соперница DJ NANA превратилась в Леди Гагу.

По словам Иракли, ему очень понравилось участвовать в проекте.

– Замечательно шоу, очень позитивное, – говорит Макацария. – Леся, конечно, великолепна, зал живой. Мне очень понравилось, несмотря на то, что было немного сложно угадывать некоторые мелодии.

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«Шалена зірка» – каждый четверг в 21:00 на Новом канале.