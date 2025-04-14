Выбирайте особую муку: любимый рецепт паски-крафина от Тани Песик

Юмористка с шоу «VIP Тернопіль» на Новом канале также поделилась лайфхаками, чтобы пасхальная выпечка получилась идеальной

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С приближением Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля, украинцы все чаще спрашивают поисковик не только о блюдах на праздничный стол. Оживленные обсуждения кипят по поводу выпечки паски. Кто-то следует трендам в TikTok, другие возвращаются к бабушкиным традициям, но каждый стремится к одному – чтобы пасхальный хлеб получился пышным и душистым. Если вы тоже сейчас ищете, как приготовить идеальную паска, то сохраняйте любимый рецепт Тани Песик, чтобы не потерять! Резидент шоу «VIP Тернопіль» на Новом канале подробно описала, как готовит выпечку для праздничной корзины на Пасху.

– Делюсь рецептом паски-крафина, который очень мне полюбился, – говорит Таня Песик. – Рекомендую взять муку Manitoba (итальянскую, из мягких сортов пшеницы, – прим. ред.), в которой повышенное содержание белков. И тогда тесто получается пушистым. Еще один лайфхак: если захотите добавить сухофрукты, заранее замочите их в теплой воде. Это сделает паску более ароматной.

Ингредиенты:

Для опары:

дрожжи «живые» – 40 г

молоко теплое – 150 мл

сахар – 1 ст. л. (из общих 150 г)

мука – 2-3 ст. л.

Для теста:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

масло сливочное растопленное – 60 г

мука – 450 г

цедра из 1 апельсина

Для начинки:

изюм, сушеная клюква, шоколад – на выбор

Приготовление блюда:

Начинайте готовить с опары. Для этого положите дрожжи и сахар в глубокую миску, разомните вилкой. Влейте теплое молоко, перемешивая. Добавьте муку и тщательно перемешайте все ингредиенты. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 20 минут. Пока опара подходит, займитесь тестом. Яйца и остальной сахар взбейте. Положите тертую апельсиновую цедру и растопленное масло, перемешайте. Влейте опару и всыпьте муку. Смешайте вручную или с помощью комбайна в течение 15 минут. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на час. Разделите тесто на две части и раскатайте в прямоугольный пласт толщиной до 1 см. Смажьте растопленным сливочным маслом. По желанию, посыпьте шоколадом, изюмом или другими сухофруктами. После заверните в рулет. Разрежьте рулет из теста пополам, но не до конца. Заверните обе полоски в форму улитки, а затем уложите один поверх другого. Разогрейте духовку до 170 градусов. Возьмите две формы и немного смажьте их маслом. Выложите тесто в формы так, чтобы оно занимало 2/3 высоты. Оставьте в теплом месте как минимум на 20 минут, чтобы тесто хорошо поднялось. Чтобы не сгорела начинка из сухофруктов, накройте формы фольгой. Выпекайте в течение 30-40 минут при температуре 160-170 градусов. Дайте готовой паске-крафину остыть и украсьте ее, если хотите. К примеру, можно посыпать сахарной пудрой. Вкусной Пасхи!

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