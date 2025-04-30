ТОП театральных спектаклей от Алексея Суханова: что посмотреть в Киеве и Львове

Украинский телеведущий и журналист, который принял участие в шоу Нового канала «Вік на Вік», поделился списком спектаклей, которые советует увидеть каждому, и объяснил, почему не ходит в театр по приглашению, а только за собственные средства

Зрительные залы заполнены, билеты разлетаются в считанные минуты, спектакли собирают овации и гастролируют за границей. Украинское театральное искусство переживает период мощного возрождения. Театр больше не воспринимается как нечто несовременное, напротив – это актуальное пространство для получения эмоций и поиска смыслов. Телеведущий и заядлый театрал Алексей Суханов стал участником нового выпуска квиз-шоу «Вік на Вік» на Новом канале и поделился принципиальной позицией относительно билетов, назвал имя режиссера-постановщика, который, по его мнению, является лучшим в Украине, и посоветовал спектакли, на которые сам бы сходил еще не раз.

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– Театр – это моя большая любовь. Сейчас мы являемся свидетелями очень интересного исторического процесса – возрождение украинского театра. Многие десятилетия его позорили, унижали, разрушали, – говорит Алексей Суханов. – Теперь у нас снова есть созвездие невероятных актеров и режиссеров молодого поколения. Надо ходить в театр, пропитываться украинским, нужно учиться отличать бред от искусства, ремесленника от художника.

Алексей Суханов уважает актерский труд, поэтому к билетам по приглашению относится крайне принципиально – почти всегда отказывается.

– Единственный раз, когда я пошел на спектакль по приглашению, это было выступление нашей невероятной группы «Шмальгаузен». Дело в том, что все билеты были распроданы, но мне нужно было, прежде чем пригласить их на интервью, побывать на концерте. Поэтому я сделал исключение и пошел по приглашению. А так всегда покупаю билеты, потому что актерский труд не только важный, особенно сейчас, он еще крайне тяжелый. И ходить по приглашению – это унизительно и невежливо по отношению к актерам, – убежден Суханов. – Сейчас трудно купить билеты в театр Франко, им очень повезло, но эти обстоятельства сложились крайне объективно. Потому что это главная украинская драматическая сцена, труппа очень мощная, спектакли мирового уровня, и, конечно, отличная локация. Поэтому сейчас театр Франко переживает такой расцвет.

ТОП СПЕКТАКЛЕЙ ОТ АЛЕКСЕЯ СУХАНОВА

«Сирано де Бержерак» – Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой (Львов)

– Я считаю, что Давид Петросян – режиссер номер один в Украине, и вряд ли кто-то может с ним посоревноваться относительно глубины, философии, трактовки тех произведений, с которыми он работает и которые ставит на сцене. Он режиссер смыслов, – уверен Алексей Суханов.

«Диалоги кармелиток» – Львовская национальная опера

– Это одна из самых популярных опер двадцатого столетия – обязательно к просмотру!

«Отец» – Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

– Что касается киевского репертуара, я настаиваю обязательно пойти посмотреть спектакль «Отец» в театре на левом берегу, – советует Суханов. – Потому что Стас Жирков поставил спектакль, который превзошел даже одноименный фильм с Энтони Хопкинсом в главной роли. Спектакль получился значительно глубже и мощнее фильма, который сняли за границей.

«Конотопська відьма», «Слуга двух господ» – Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко

– Конечно, там и так хватает зрителей, но «Конотопська відьма» – это действительно непревзойденная работа Ивана Урывского, да и вообще ансамбля франковцев, – говорит Алексей Суханов. – Также советую сходить на спектакль «Слуга двух господ» Давида Петросяна.

«Процесс» – Театр на Подоле

– «Процесс» по Кафке – тоже обязательно к просмотру!

«Паромщик», «Отелло», «Свои» – Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки

– В Театре имени Леси Украинки советую сходить на спектакль «Паромщик» и добавим в список «Отелло», – советует Суханов. – И на камерной сцене – спектакль «Свои».

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