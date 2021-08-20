Алла Костромичева призналась в своей фобии

Ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) рассказала, как боролась с одним из самых больших страхов

Приехать в аэропорт, сесть в самолет и уже через несколько часов гулять по новой стране — звучит весьма соблазнительно. Но не для всех. Многие панически боятся перелетов, раньше в число таких людей входила и Алла Костромичева — украинская модель с мировым именем и ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

— Я очень боялась летать, вплоть до сильных успокоительных и слез во время тряски. За время моей карьеры было все: и аварийные посадки, и турбулентность, когда из отсеков вылетали вещи, и грозы в иллюминаторе, — отметила Алла. — Самое сложное — осознать, что в этой ситуации ты не можешь ничего контролировать.

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Несмотря на страх, Костромичева садилась в самолет и летела к месту назначения. Некоторые люди из-за фобии не могут сделать и этого. Но выход есть — прежде всего нужно обратиться за помощью к специалистам.

— Я проработала проблему. Частично с психологом, частично сама. Все сводится к тому, чтобы отпускать контроль и не бояться смерти. Знаю, звучит не очень убедительно, но попробуйте, преодолев страх, прыгнуть с парашютом. Вы покажетесь себе суперсильным человеком, это вдохновит! — уверяет ведущая модельного реалити Нового канала.