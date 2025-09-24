Фима Константиновский рассказал, чего ему не хватает в юмористических шоу

Ведущий квиз-шоу «Поле», которое выходит каждую среду в 20:00 на Новом канале, оценил уровень юмора на украинском телевидении

Фима Константиновский рассказал, чего не хватает в юмористических шоу

Юмор помогает снять боль, напряжение и напомнить, что мы живы. Будь то самоирония или разлетающиеся сетью мемы – там, где раздается смех, всегда живет надежда! Фима Константиновский покорил зрителей и участников «Поля» (Новый канал) именно благодаря врожденной харизме и смешным шуткам. Но где ведущий Нового черпает вдохновение и оттачивает мастерство рассмешить?

– Я не смотрю юмористические шоу по телевизору, – говорит Фима в интервью «Коротко про». – Это моя боль как комика, который смотрит очень много американского юмора и видит, каким бывает уровень разрешения на шутки, как звезды относятся к шуткам о себе, насколько они самокритичны. Мне этого не хватает у нас. Я ненавижу банальность, стереотипы, ненавижу тещ, любовников в шкафу, женщин за рулем или чтение в телефоне из-за ревности. Мне это не нравится.

Поэтому ведущий игры, в которую играет вся страна, преимущественно смотрит юмористический контент на YouTube. Но с 9 октября Stadium Night, резидентом которого является Фима, пополнит ряд его любимых проектов на Новом канале!

– Еще смотрю, конечно, канал Stadium Family. Мне нравится и не стыдно там сниматься. Это классный формат, в котором есть нормальный юмор, – отмечает ведущий Нового. – Тем более, что в этом проекте я много задействован и могу влиять на то, в каком направлении будут шутки, о чем. И, напротив, если кто-то из гостей приходит и шутит стереотипно, сразу пытаюсь сделать юмор хотя бы современным. Смешно или не смешно – это уже вопрос несколько иного уровня, каждому свое. Но юмор должен быть современным.

Включайте игру «Поле», в которую играет вся страна, сегодня в 20:00 на Новом канале! А с 9 октября на Новом канале выйдет еще одно юмористическое шоу – Stadium Night!