Как Фима Константиновского поддерживают родители и жена: подробности

Фима Константиновский рассказал, как его поддерживают родители и жена

Самой мощной силой для Фимы Константиновского является поддержка близких. Родители и жена ведущего шоу «Поле», которое выходит каждую среду в 20:00 на Новом канале, всегда рядом! И их любовь проявляется не только в теплых словах: родные капитана в «Хто знає?» (Новый канал) приезжают на съемки и с волнением и улыбками следят за процессом после «Камера! Мотор». Фима отмечает: осознание, что за кулисами искренне верят в него, делает даже самые сложные съемки приятными и быстрыми.

– Родители и Лиза (жена Фимы, – прим. ред.) часто бывают на шоу, в которых я участвую. Уже не устраиваю им экскурсии, потому что они все знают, поэтому как-то неуместно. Однако если есть такая возможность, то приходят на съемки и всегда поддерживают меня, – говорит Фима Константиновский. – Вот были во время работы над третьим сезоном «Хто знає?» Шоу долго снимается, много звезд, любопытно смотреть. Кстати, мама у меня постоянно спрашивает, а я все забываю переспросить у режиссера, когда будут показывать их с папой. Да, небольшой спойлер: родители приняли участие во втором сезоне шоу! Хотите знать подробности – дождитесь выпуска на Новом.

Съемки ведущего не раз совпадали с важными в его семье праздниками. На один из съемочных дней второго сезона «Поля» пришелся день рождения мамы Фимы. И тогда к поздравлениям присоединились как команда проекта, так и участники.

– Мне было грустно, что я работал в день рождения мамы, как это часто бывает. Но мы позвали ее на съемочную площадку, спели «С днем рождения» и вручили букет цветов. Вот так смогли немного отпраздновать. Мама очень любит, когда на нее обращают внимание, делают ей комплименты, какая она красивая и молодая, – с улыбкой добавляет Фима. – А мне нравится, что команда относится к каждому, как к члену семьи. Особенно когда это действительно так и есть.

Однако родители Фимы не только поддерживают за кулисами, но и вместе смотрят игру, в которую играет вся страна.

– Мы обожаем играть в «Поле»! Вот уже идет третий сезон, как вместе смотрим шоу на Новом. Родители часто отвечают параллельно с игроками (улыбается). Когда мы с родными встречаемся в Днепре или они приезжают в Киев, а в этот день идет «Поле», обязательно включаем, – рассказывает ведущий Нового.

