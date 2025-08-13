«Проведу свадьбу участнику «Поля»: Фима Константиновский – о помощи игрокам после шоу

Ведущий Нового канала рассказал о договоренностях с участниками игры, в которую играет вся страна

Квиз-шоу «Поле» объединяет! Бессменный ведущий Фима Константиновский убежден: это проект не о вопросах, категориях, клетках, а о людях. Поэтому так обожает формат шоу и классных сознательных украинцев, приходящих попытать счастья в 45-секундных квиз-дуэлях. Не за горами уже третий сезон любимой игры украинцев, которая пройдет с 27 августа на Новом канале.

А пока Фима рассказал, как помогает игрокам с их благотворительными целями после шоу.

– Участники предыдущих сезонов «Поля» часто пишут мне. Мы договариваемся с ними об этом, особенно с военными и волонтерами. Ведь если квиз-дуэлянт не выиграл на «Поле», это означает, что потребность может быть не закрыта, – говорит Фима Константиновский. – На съемках разных проектов, в том числе и «Поля», я постоянно рассказываю о своем Telegram-канале «Збір закритий» и Instagram, где публикую проверенные сборы. Вот туда мне чаще всего и пишут (улыбается). На днях мы закрыли сбор одного из участников квиз-шоу, волонтера. А еще как-то помогали подростку, который собирал для отца-военного, и которого увидите в третьем сезоне «Поля».

В общей сложности Фиме вместе с подписчиками удалось уже закрыть четыре сбора игроков, которые будут в новом «Поле». Однако ведущего с участниками объединяют не только донаты.

– На съемках предыдущего сезона я пообещал провести свадьбу участнику-волонтеру бесплатно. И вот наконец сдержу обещание: в сентябре он женится! – объясняет ведущий Нового. – Поэтому мы с игроками «Поля» сотрудничаем в важных направлениях относительно сборов, помощи или свадьбы (улыбается). Это бывает редко, честно говоря. Но в тот момент захотелось поддержать и помочь чем могу.

