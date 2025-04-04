«Ум – не главное»: Фима Константиновский – об идеальном участнике «Поля»

Кастинг на третий сезон игры, в которую играет вся страна, продолжается! Успейте заполнить анкету на сайте Нового канала

Вау-новость! Фима Константиновский обручился!

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Если вы хорошо разбираетесь хотя бы в одной сфере, мечтаете стать квиз-дуэлянтом и быть выбранным «Полем», то ловите знак от Нового канала! Украинки и украинцы от 12 лет, заполняйте анкету и успейте податься на участие в третьем сезоне игры, в которую играет вся страна. И тогда именно вы можете получить одну из ячеек на светодиодном полу и шанс побороться за главный приз. Какие они – идеальные участники квиз-дуэлей? Описал ведущий проектов Нового канала «Поле» и «Вік на Вік» Фима Константиновский.

– Всегда выбираю фаворитов в «Поле», но еще никогда не угадывал будущего победителя. Однако уверен, что каждый приходящий за победой игрок прежде всего должен обуздать нервы. Обычно участники двух сезонов не выигрывали даже первые дуэли, потому что очень волновались. И хотя как ведущий всегда стараюсь «собрать» их, иногда не удается, – говорит Фима Константиновский. – Конечно, идеальный участник «Поля» должен быть интеллектуалом. Однако за два сезона я убедился: ум – не главное. Те, кто смотрел или участвовал, помнят, что выигрывали квиз-дуэли не всегда с помощью знаний. Ведь невозможно разбираться сразу в римских цифрах, растительноядных животных, островах и еще чем-то. Это невозможно! Поэтому с игроками «Поля» должны быть не только знания, но и удача.

Фима отмечает, что в третьем сезоне квиз-проекта хочет видеть еще больше азартных игроков.

– Я и сам такой. Если сравнивать первый и второй сезоны Поля, то в предыдущем было больше файта. Но потому, что я пытался сталкивать участников в игровом поединке и мотивировать их, чтобы они жаждали победы. В большинстве своем это было невозможно, потому что передо мной стояли хорошие игроки. Очень хорошие! Они не хотели побеждать. Так что в третьем сезоне «Поля» хочется еще больше спортивной агрессии и борьбы, – добавляет ведущий Нового канала.

Вы можете просмотреть выпуски первого и второго сезонов «Поля» на сайте и YouTube Нового канала. Также напоминаем, что идет кастинг на третий сезон квиз-шоу! Если вы мечтаете принять участие в игре, в которую играет вся страна, скорее заполняйте анкету на сайте Нового канала по ссылке:

https://novy.tv/ua/pole/casting/kastyng-na-shou-pole-3-sezon-yak-staty-uchasnykom-gry/

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. Согласно правилам, участники соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на квадраты. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.