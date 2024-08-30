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«Моменты личного счастья»: Фима Константиновский – о важности отдыха во время войны

«Моменты личного счастья»: Фима Константиновский – о важности отдыха во время войны

Звезда квиз-шоу «Поля», второй сезон которого выйдет 10 сентября в 20:00 на Новом канале, рассказал о путешествии, которое спасло его психическое здоровье

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Ведущий Нового канала Фима Константиновский организовывает сборы-аукционы, напоминает, что война еще не закончилась, и не позволяет себе уставать. Но психологи отмечают: отдыхать сейчас – точно своевременно. Без восстановления мы не сможем ментально выгрести жизнь в постоянном стрессе. К тому же уставшие и морально истощенные украинцы вряд ли одолеют врага! Поэтому важно не только помнить о ежедневных донатах, но и позволять себе отдыхать. В этом поможет премьера квиз-шоу «Поле», которая состоится 10 сентября в 20:00 на Новом канале. А пока мы ждем второго сезона игры, в которую играет вся страна, ее ведущий эксклюзивно поделился впечатлениями от поездки в Карпаты.

– Вообще-то я впервые приехал в Карпаты именно летом. Мы с Лизой и нашей собачкой Шивой отдыхали в поселке Верховина, которому просто нет равных. К примеру, если идете в комплекс, где есть СПА-процедуры, всегда можете сравнить его с другим местом и подумать, в каком отеле и что именно было лучше. А Верховина – уникальна. Поэтому советую всем ехать именно туда, – делится Фима Константиновский.

«Моменты личного счастья»: Фима Константиновский – о важности отдыха во время войны

Фима учился играть на цимбалах, примерял народные костюмы и оценивал местные красоты вместе с любимой.

– Также буду вспоминать этот вид из окна нашего домика. Каждое утро в отпуске удивлялся, как он может быть таким шикарным! А еще нам попадались только добрые и отзывчивые люди. Здесь нет такого, чтобы кто-то из местных подходил и предлагал что-нибудь, чтобы заработать на нас денег. Все искренне хотели просто поговорить или помочь, – добавляет ведущий Нового канала. – Еще я буду вспоминать, что мне удалось остановиться, «выдохнуть» и взглянуть на жизнь под другим углом. Это были моменты личного счастья, что для меня очень важно. Думаю, если бы я не собирал для ВСУ, не был бы полезен стране и вообще ничего не делал, чтобы ускорить победу, то не позволил бы себе поехать на отдых. Хотя мне сложно представить, как я могу оставаться в стороне и думать только о себе сейчас. Даже в отпуске продолжал напоминать о сборах. А так – если ты постоянно помогаешь и донатишь для общего долгожданного счастья и мира, то можно потратить немного времени на личное.

«Моменты личного счастья»: Фима Константиновский – о важности отдыха во время войны
«Моменты личного счастья»: Фима Константиновский – о важности отдыха во время войны

Включайте премьеру второго сезона «Поля» с ведущим Фимой Константиновским 10 сентября в 20:00 на Новом канале. Новые игры – новые победы!

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. Согласно правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.

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