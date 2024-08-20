Более 100 участников и три суперприза: Новый канал снимает «Поле» в Украине!

Этой осенью украинцы смогут снова погрузиться в атмосферу любимого квиз-шоу. Смотрите премьеру «Поля» 10 сентября в 20:00 на Новом канале!

«Поле, делай свой выбор», – объявляет ведущий Фима Константиновский. Светодиодные ячейки под игроками зажглись, на экране высветились категории, а это значит только одно: квиз-дуэль начинается прямо сейчас! Сегодня стартовали съемки второго сезона «Поля» – игры, в которую играет вся страна. Уже с 10 сентября включайте Новый канал, чтобы раскрыть главную интригу осени: кто покинет «Поле» с выигрышем в 250 тысяч гривен? Спойлер: в этом сезоне счастливчиков, которым удастся покорить квиз-шоу Нового канала, будет трое! А количество участников, с которыми зрители будут параллельно играть в «Поле», превысит сотню. Но давайте обо всем по порядку.

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Что из нового во втором сезоне «Поля»?

Одно из главных новшеств – в проекте примет участие 108 участников. Всего будет три больших игры и, соответственно, три победителя. В течение 15 выпусков каждые 36 квиз-дуэлянтов будут бороться за денежный приз в 250 тысяч гривен. Также остаются дополнительные бонусы: в финале первых четырех серий каждого из трех пулов игрок с самой большой территорией получает 25 тысяч гривен.

– Да, теперь «Поле» станет немного меньше, но от этого точно не менее интересным. Как и в первом сезоне, вопросы будут на картинках. Появится очень много новых категорий. Хотя некоторые темы будут повторяться, мы подготовили другие задания и изображения, которые нужно угадать за 45 секунд, – описывает руководитель проекта «Поле» Анна Вовк. – К слову, искать участников на второй сезон было легче. Когда запускали проект, никто из потенциальных игроков не знал, куда идет. А на этот раз пришло гораздо больше желающих попасть на «Поле», потому что украинцы уже полюбили это шоу. Все, кто участвовал в отборе, говорили: «Мы залпом смотрели весь сезон, выпуск за выпуском, и играли параллельно с участниками!» И это не может не радовать (улыбается).

Неужели «Поле» переезжает в Украину?

Конечно! Несмотря на то, что первый сезон квиз-шоу готовили в Нидерландах, откуда родом форматчик Поля Talpa Studios, команда проекта снимает второй сезон дома. В условиях войны и под звуки генераторов Starlight Media активно работал над созданием площадки для «Поля». Не обошлось без новых вызовов.

– Во время подготовки первого сезона мы отвечали за разработку заданий, сбор фотографий, поиск и кастинг 100 прекрасных украинцев в Нидерландах и соседних странах. А форматчик Talpa Studios обеспечивал нам всю техническую часть. Декорации были полностью готовы к нашему приезду, потому что нидерландская команда еще снимала свои сезоны. Также был разработан софт – сложная программа, которая управляет «Полем», выдает задания на экраны, дает обратный отсчет, – рассказывает руководитель проекта Анна Вовк. – В этом году мы уже самостоятельно прорисовали и построили декорацию, продумали технические задачи по всем службам. И самое сложное – создали софт, для которого нужна сверхмощная техническая база.

Нидерландцы из Talpa Studios остаются на связи с украинской командой:

– Форматчик поддерживает и болеет за нас, чтобы все удалось. Если нужно, обращаемся за советом и помощью: например, нам передавали некоторые материалы по графике, декорации и софту. Мы с ними на связи. И хотя никто из команды Talpa Studios не приедет к нам на съемки, потому что война продолжается, они с радостью помогают всем, о чем мы просим. Да и после первого сезона у них появилось большое доверие к нам, за что мы очень благодарны, – добавляет Вовк.

И будет вести любимый Фима Константиновский?

Да, неизменный ведущий Нового канала модерирует игру и во втором сезоне «Поля». А нам, зрителям, остается только ждать новых игр и новых побед в осенней премьере. К слову, у Фимы есть дар предвидения, потому что он знал, что «Поле» станет хитом.

– Хоть и переживал за рейтинг перед стартом первого сезона в эфире Нового, но из отзывов коллег, друзей и знакомых понял, что зря (улыбается). После выхода первого же выпуска мне много писали, что «Поле» – очень крутое шоу, которое затягивает, – делится Фима Константиновский. – То, что проект снимают в Украине, большой плюс. Теперь все, кто писал в комментариях, что несложно называть то, что изображено на картинках, имеют шанс доказать это. Как показывает первый сезон «Поля», каким бы ты ни был умным, нервы могут взять верх. Еще помню, что на съемках в Нидерландах царила дружеская атмосфера, иногда даже слишком. Поэтому как азартный человек я хотел бы во втором сезоне увидеть участников, которые жаждут победы. И когда выигрывают в дуэлях, празднуют, как настоящие победители!

Включайте премьеру квиз-шоу «Поле» уже 10 сентября в 20:00 на Новом канале!