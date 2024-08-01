«Для нее это слишком»: с кем Фима Константиновский хочет видеться чаще?

Звезда квиз-шоу «Поле», второй сезон которого Новый канал покажет этой осенью, обдумал, почему раньше был не столь романтичным

С чем должна мириться любимая Фимы Константиновского? Откровения от ведущего Нового канала

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Идеальный уик-энд для Фимы Константиновского – это дома с любимой Лизой. Пара познакомилась через Tinder, в первые месяцы отношений съехалась и вместе уже больше года! Ведущий шоу Нового канала «Поле» откровенно рассказывал: избранница покорила его целеустремленностью и взглядами на жизнь. А еще в этих отношениях Фима стал настоящим романтиком! Хотя до встречи с Лизой он и подумать не мог, что когда-нибудь будет таким.

– Мне кажется, что в моей жизни нужно немного больше друзей, чем в жизни других мужчин. К примеру, для меня нормальной практикой является то, когда я договариваюсь о встрече на каждые выходные. И потому задумался, что иногда девушке может не хватать внимания, романтики и времени вдвоем, – говорит Фима Константиновский в YouTube-подкасте «Квиток на Марс». – Еще в отношениях с бывшей женой Владой мы всегда проводили время с общими друзьями. И хотя никогда не было разговоров с бывшей на эту тему, но это могло стать проблемой, из-за которой наши отношения будто бы утонули.

У Фимы есть близкие друзья, с которыми он общается уже не менее 15 лет. И все они родом из Днепра – родного города ведущего.

– Со временем мы переехали в Киев и продолжили общение здесь. В течение восьми лет встречались с друзьями три раза в неделю, и это было нормально. Еще до полномасштабного вторжения ночевали друг у друга и проводили очень много времени вместе, – вспоминает ведущий Нового канала. – Может, я засиделся в Днепре еще в 2022 году и протыкал изменения, которые произошли с друзьями в Киеве. Ведь по возвращении в столицу начал писать им, как раньше: «Ну что, когда увидимся? Давайте во вторник или четверг». А уже все. Думаю, за это время каждый из нас повзрослел. Да и война повлияла на всех по-разному.

Еще в начале отношений с Лизой звезда «Поля» представил ее своему окружению.

– Они все подружились, Лиге комфортно, поэтому все хорошо. Но ведь это не ее друзья, так что бывает немного сложно. Мне хочется видеться с ними почаще, а для нее это слишком. Иногда предлагаю: «Можно встретиться со всеми в эти выходные». На что Лиза отвечает: «Так мы виделись недавно». И я могу ее понять. Но в моей жизни друзья занимают действительно важное место. А еще до Лизы я не думал, что буду таким романтичным. Думаю, она изменила меня в плане отношений. Мне кажется, я стал добрее, нежнее. Лиза – мой человек, и я очень благодарен судьбе за то, что мы встретились, – отмечает Фима.

Напомним, что кастинг на участие во втором сезоне «Поля» продолжается! Если вы мечтали стать участником квиз-шоу Нового канала, скорее заполняйте анкету. Ссылка на сайте Нового: https://novy.tv/ua/casting/pole-shukaye-gravcziv-novyj-kanal-ogolosyv-kastyng-na-2-sezon-najpopulyarnishoyi-gry-2024-roku/

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. Согласно правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.