«Хочу розділити виграш між учасниками»: хто підкорив «Поле»?

Позади – 12 выпусков, десятки мощных дуэлей, 99 харизматичных и умных украинцев и только один победитель, чье имя уже известно! 23 мая состоялся финал рейтингового квиз-шоу Нового канала. Но кто получил главный приз – 400 тысяч гривен? Нет сил держать интригу: победительницей «Поля» стала Анна Монастырева! За кулисами съемок шоу 22-летняя уроженка Одессы поделилась с Новым каналом, на что потратит выигрыш. А также рассказала, как оказалась в Нидерландах, где проходили съемки «Поля», и почему решила поучаствовать в проекте.

– В Украине училась на журналистку, параллельно работала преподавателем немецкого языка. Также занималась художественной гимнастикой восемь лет, почти дошла до мастера спорта, но бросила. Война застала меня в Одессе. Выехали семьей из города в первый день войны. 24 февраля (2022 года, – прим. ред.) мы уже были на границе с Молдовой. Дома осталась бабушка. Она не захотела выезжать с нами несмотря на все уговоры, – рассказывает Анна Монастырева. – Когда думали, где спасаться от войны, выбрали Нидерланды. Здесь уже давно живет родная тетя вместе с двумя детьми, которые примерно моего возраста. Поэтому понимали, что нас поддержат и дадут крышу над головой. А еще так было легче ассимилироваться в новую страну. Сейчас живу в Амстердаме и работаю редактором данных.

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Анна обожает викторины, потому и заинтересовалась участием в «Поле». Еще в школе она ездила с командой на «Брейн-ринг» в Чернигове, а также принимала участие в региональных соревнованиях в Одессе.

– Поэтому для меня «Поле» – настоящий восторг. Мама первой увидела новость о наборе участников для шоу Нового и отправила мне. Я решила попробовать, также уговорила заполнить анкету лучшую подругу. А еще на съемках неожиданно встретила знакомую, – говорит победительница квиз-шоу.

Сначала девушка планировала потратить выигрыш на донат для одногруппника из Одессы, который служит в ВСУ с начала войны.

– Однако после участия в шоу моя цель изменилась. Не хватает слов описать, насколько меня вдохновляют украинцы, которые были на «Поле». В первую очередь наши защитники – Андрей, Юрий, Сергей. Это просто до слез! Поэтому хочу разделить выигрыш между участниками, – отмечает Анна.

Поздравляем Анну Монастыреву с победой в шоу Нового канала «Поле»! И желаем скорейшего возвращения домой – в мирную Украину