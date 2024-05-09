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С экрана телевизора – в реабилитационный центр: Новый канал организовал «Поле» для военных

З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових

Ведущий Фима Константиновский с самым рейтинговым квиз-шоу Нового канала посетил наших воинов, которые восстанавливаются после ранений в полтавском и днепровском центрах сети RECOVERY

Вместо сотни экранов на полу – расписанная доска в зале реабилитационного центра, а среди участников – военные, которые каждый день проходят сложный путь восстановления. Команда Нового канала во главе с ведущим Фимой Константиновским провела «Поле» в центрах национальной сети RECOVERY, основанной Виктором и Еленой Пинчуками для помощи Силам безопасности и обороны Украины.

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За два дня успели посетить сразу два заведения – полтавское и днепровское. И все ради того, чтобы хотя бы на несколько часов военные почувствовали себя квиз-дуэлянтами и улыбнулись. Команда «Поля» заранее подготовила разные категории с запасом. Среди них были вопросы о футболе, инструментах, автомобильных марках, профессиях и т.д. Каждый участник-военный выбрал тему, в которой лучше разбирается, после чего его имя вписали в клеточку на доске.

– Однако участника на квиз-дуэли выбирало не поле, как в шоу, а я (улыбается)! Просто вытаскивал имя. Тогда военный вызывал дуэлянта по соседству со своей ячейкой, – делится Фима Константиновский. И они вместе выходили к экранам и по очереди отвечали на вопросы по картинкам. Всего участвовало девять военных. Остальные стали болельщиками. Время за игрой пролетело незаметно. В Полтаве выиграл Виталий, который очень уверенно шел к цели. В общей сложности провели восемь дуэлей, в пяти из которых он участвовал. А в Днепре победу одержал Богдан. И каждый из них получил символический приз – триммер для волос.

З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових

Участники «Поля» в инновационных реабилитационных центрах RECOVERY активно отвечали на вопросы по выбранной теме, шутили и имели возможность отвлечься хотя бы на несколько часов.

– Многие из присутствующих смотрели выпуски «Поля» на Новом, что не может не радовать. Да и в целом царила крутая и веселая атмосфера как в Полтаве, так и в Днепре. Все очень поддерживали друг друга. Бывало и такое, что болельщики или сами участники подсказывали другим во время дуэлей. И, конечно, я не штрафовал за это. В принципе не имею права спорить с военными. Если захотели подсказать, значит, так и нужно было, – с улыбкой рассказывает ведущий Нового канала. – Общались с ребятами и после игры. Они рассказывали, как получили ранения и попали в центр. Да и вообще обсудили все околовоенные темы. Я еще раз хочу выразить восхищение украинскими защитниками и защитницами. Они всегда улыбались, что бы там ни происходило. Горжусь нашими людьми, ведь они, несмотря ни на что, умеют сохранять позитивный настрой.

З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових
З екрана телевізора – в реабілітаційний центр: Новий канал влаштував «Поле» для військових

Включайте Новый канал в четверг в 20:00 и смотрите квиз-шоу «Поле»! Проветрите голову с Фимой Константиновским!

Справка:

The Floor – это формат викторины, разработанный Talpa Studios. Шоу транслируют во Франции, Испании, Румынии, Германии, Италии и США. Согласно правилам, в The Floor принимают участие 100 игроков. Они соревнуются в квиз-дуэлях на гигантском светодиодном полу, разделенном на 100 квадратов. Каждое из этих полей представляет разные категории: от «Известных спортсменов» и «Голливудских актеров» до «Культовых зданий» и «Млекопитающих». Участник бросает вызов соседнему сопернику на квиз-дуэль именно в той категории, в которой разбирается лучше всего. Они оба отвечают на вопросы по выбранной теме. Победитель поединка захватывает поле другого игрока. А проигравший выбывает из игры. Участник, который займет все поля, выиграет крупный денежный приз.

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