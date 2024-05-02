«Більшість моїх страв не вдавалися»: Фіма Константиновський – про гастровечірки

Иногда ведущий «Поля» (Новый канал) устраивал друзьям игру «Угадайте, что я хотел приготовить»

Если вы, как и Фима Константиновский, обожаете устраивать небанальные посиделки, то ловите идею на сегодняшний день: пригласите друзей, приготовьте вкусностей и включайте «Поле» в 20:00 на Новом канале. Веселый вечер, воспоминания, которые будут греть вас еще долго, гарантированы! А пока ведущий Нового канала поделился блюдом, приготовление которого ему больше всего запомнилось.

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– Мы с любимой переехали в другую квартиру, поэтому встречи с друзьями уже не такие частые. Причиной, что здесь нельзя собрать большую компанию, являются соседи, которые жаловались на шум. Отнеслись к ним с пониманием, поэтому теперь устраиваем посиделки редко, – объясняет Фима Константиновский. – Но в прошлом году мы организовывали такие вечера как минимум раз в месяц. Я собирал друзей и готовил много блюд. И хотя обычно не успевал, все равно ставил цель устроить следующую встречу. Это проходило примерно так: сначала была паника, что ничего не успею, потом выдыхал, когда приходили друзья, и приглашал снова: «Приходите, я придумаю что-нибудь» (улыбается).

Из блюд, больше всего запомнившихся ведущему «Поля», был уже готовый замороженный картофель фри. Однако при его приготовлении что-то пошло не так.

– Честно говоря, большинство моих блюд не удавались. Но у меня не было цели повторить по какому-то рецепту. Даже не пользовался ими. Просто делал, как чувствовал. Поэтому и не всегда получалось. И придумал рубрику «Угадайте, что я хотел приготовить». Показывал блюдо, а друзья говорили, что это должно было быть, – с улыбкой отмечает Фима. – Однажды купил готовый замороженный картофель фри. Начал жарить, а в результате испортил. Блюдо превратилось в пюре без молока. Тогда натыкал овощей, и даже получилось более-менее вкусно. Но я точно не планировал сделать картофельную кашу с овощами (смеется).

Проветрите голову с Фимой Константиновским сразу в двух проектах Нового канала! Смотрите «Поле» каждый четверг в 20:00 и «Хто знає?» каждый вторник в 20:00