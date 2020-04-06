Новый каналПервые ласточкиНовостиПервые ласточки. Анонс 5 серии. Поверит ли Лера в невиновность Ника?

Первые ласточки. Анонс 5 серии. Поверит ли Лера в невиновность Ника?

В 5 серии «Первых ласточек»,  которая выйдет на YouTube Нового канала 7 апреля, жертвами Друга могут стать не только подростки. Лариса Дудка в отчаянии: она знает, что ее дочь была беременна, и обвинила в этом одноклассница Полины – Ника. Ведь именно он внес девушку в «Золотой секс-фонд школы». 11-Б отвернулся от пранкера, но ему важно, чтобы в его невиновность поверил только один человек – Лера. Удастся ли Нику убедить девушку в том, что не он отец ребенка Полины?

Напомним, что первый сезон проекта «Первые ласточки» выходит на YouTube Нового канала с 31 марта по вторникам и четвергам в 12:00. Не пропустите!

 

 

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