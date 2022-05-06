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«Прошу, умоляю!» — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев

Прошу, умоляю! — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев

Ведущая Нового канала расселяет семьи в дома, которые им бесплатно отдали жители Хмельницкой области

С первых дней полномасштабной войны россии против Украины ведущая Нового канала Леся Никитюк начала волонтерить — помогать армии и вынужденным переселенцам. В своей школе в Хмельницком она организовала убежище, в котором могли переночевать, поесть и взять необходимые вещи люди, которые выехали из горячих точек. Позже она стала находить для них жилье, которым бесплатно поделились неравнодушные жители Хмельницкой области.

  • Прошу, умоляю! — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев
  • Прошу, умоляю! — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев
  • Прошу, умоляю! — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев
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Так, недавно она заселила в дом большую семью. Пять дней эти люди провели в машине, убегая от российской оккупации: женщина на седьмом месяце беременности с маленьким ребенком на руках и еще четверо детей – на заднем сидении.

– Теперь беременная Катя с мужем Андреем и пятью детьми заехали в маленький домик с огородом. Люди отдали его бесплатно по нашей просьбе! – рассказала Леся. — Андрей — мужчина трудолюбивый, он сразу принялся рубить дрова, устанавливать дополнительные кроватки для детей, достраивать туалет на улице. А соседи начали носить молоко детям… Я лично благодарю владелицу дома, соседей, полисмена Вадика и старосту села Виталия!

  • Прошу, умоляю! — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев
  • Прошу, умоляю! — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев
  • Прошу, умоляю! — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев
  • Прошу, умоляю! — Леся Никитюк ищет жилье для вынужденных переселенцев
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Также ведущая Нового канала призвала украинцев помогать друг другу с жильем в это непростое время.

– Пожалуйста, прошу, умоляю. Стоит столько квартир, столько домов на продажу. Да, есть какой-то незначительный процент тех, кто готов их купить, но большинство будет просто стоять. Сдайте эти квартиры и дома, ведь есть порядочные, хорошие семьи, – говорит Никитюк.

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