Michelle Andrade рассказала, как в Боливии реагируют на войну в Украине

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) призналась, думала ли о возвращении на родину

После начала полномасштабной войны россии против Украины Michelle Andrade переехала в Испанию. Большая часть семьи певицы живет в Боливии, но возвращаться туда девушка не захотела.

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— Боливийская семья предлагала мне уехать домой. Но я отказалась, потому что уже 12 лет живу в Украине. Стала публичным человеком, имеющим влияние, особенно сейчас, на некоторую аудиторию, — отметила Michelle в интервью «24 каналу». — Мне кажется, если я сейчас останусь в Европе, то буду более мобильной и полезной для Украины, чем в Боливии, на другом континенте.

По словам Andrade, в Боливии можно встретить многих сторонников захватнической политики кремля.

— К сожалению, некоторые страны Латинской Америки поддерживают российскую агрессию, потому что ищут выгоду для себя. Но мой отец говорит, что обычные люди, не власть, поддерживают Украину. Моя семья тоже. С первых дней полномасштабной войны, когда я открывала фонд, они присылали деньги, — призналась ведущая тревел-шоу, которое показывал Новый канал.

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Возвращаться в Украину Michelle не спешит, хотя и очень скучает по своему дому. На Киев у нее огромные планы.

— Я планировала поездку в Украину в июле, но каждый день новости шокируют. Думаю, сейчас там опасно. Честно говоря, мне страшно, хотя очень хочу к своим друзьям, которые там остались, увидеть дом, потому что очень скучаю, — добавила певица. — Также хотела приехать в Киев с благотворительной целью — у меня осталось много вещей, которые планирую подарить тем, кто в этом нуждается. И дать концерт! Мне кажется, людям сейчас не хватает немного легкости. Хочется выступить для тех, кто каждый день работает для нашей победы.