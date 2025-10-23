Фільм KILLHOUSE: як створюється новий для України жанр – «тактичний екшн»

На знімальному майданчику KILLHOUSE гучно. Повітря насичене димом. Чути вибухи та клацання спускових механізмів, із різних боків лунають постріли. Каскадери рухаються злагоджено, чітко за відпрацьованим сценарієм.

З першого погляду це нагадує тренування спецпідрозділу. Насправді так проходить один із знімальних днів фільму KILLHOUSE режисера Любомира Левицького. Команда запросила журналістів, щоб показати, як створюється новий для України жанр – тактичний екшн.

– KILLHOUSE – це не бойовик у класичному сенсі. Це тактичний екшн. Ми прагнемо зняти правду – без пафосу, з точністю до руху. І, мабуть, через це нашу ідею підтримали чинні військові, – пояснює режисер Любомир Левицький.

Перед дублем на майданчику техніки налаштовують світло, оператори обговорюють рух камери, військові відпрацьовують послідовність дій.

Після команди «Камера, мотор!» у приміщенні із бетонними стінами починається стрілянина, вибухає димова граната. У кадрі працюють бійці, які за сценарієм, зачищають офіс ФСБ. Камери рухаються між стінами, фіксуючи кожен крок військових. Після команди «стоп» – коротка пауза, кілька зауважень, і знову зйомка.

Режисер Любомир Левицький уважно стежить за деталями. Біля нього – військовослужбовці із бойовим досвідом, які радять, як поводитися в приміщенні, де мала б бути «мертва зона», як правильно прикривати побратима, у якому темпі діяти. Тут кожен розуміє, наскільки важливо передати правду з повагою до тих, хто живе цією реальністю щодня.

У перервах між дублями Любомир Левицький пояснює, що робота над знімальним процесом була напруженою і не без ризику. Військових, які беруть участь у зйомках, могли у будь-який момент викликати на бойове завдання. Але режисер зізнається: свідомо пішов на цей ризик, бо тільки так можна було досягти реалістичності та справжності, яких не зіграти.

– Ми виросли на фільмах про американські спецпідрозділи – і це формувало повагу, гордість, навіть мрію. Але зараз маємо власних героїв. І настав час, щоб вони були не тільки в новинах, а й у культурі. На великих екранах. У сильних, чесних історіях. Щоб світ знав, хто такі українські військові – і щоб ми самі це пам’ятали. Бо це наші люди, які сьогодні творять історію,​​ – додає Любомир Левицький.

Військові кажуть, що для них участь у фільмі – спосіб показати свій реальний досвід, який пережили в бойових умовах.

– Ми не актори, ми робимо те, що вміємо. У кадрі я робив те саме, що й на справжніх виїздах, мені не треба було нічого грати. Для мене важливо, щоб цей фільм не просто показав операцію, а передав головне – чому ми ризикуємо. Бо кожне життя, яке ми рятуємо і зберігаємо нашими операціями, – це вже перемога. І якщо KILLHOUSE допоможе людям це відчути – отже, ми зробили щось важливе, – пояснює боєць.

Короткі кадри, які демонструють журналістам, дозволяють зрозуміти, як формувалися сцени, як синхронізували рухи команди, щоб глядач відчув наче сам опинився в епіцентрі подій. Саме в цьому і є головний сенс: KILLHOUSE передає правду, яку відтворюють на майданчику, а не вигадану драму.

– Ми не граємо про когось. Ми граємо про сьогодні, про наших людей. Це фільм про реальну операцію, яка об’єднала багатьох професіоналів своєї справи навколо великої мети, щоб врятувати життя. Це фільм про боротьбу за життя і об’єднання навколо найважливішого. І найголовніше, щоб це викликало співпереживання і розуміння,​​ – розповідає акторка Владислава Каравай, яка зіграла одну із ролей в KILLHOUSE.

Після зйомки команда переглядає матеріал і коротко обговорює сцени. Усі розуміють, що беруть участь у проєкті, який виходить за рамки традиційного кіно.

– У мілітарі середовищі вже всі знають про цей проєкт. І я неймовірно вдячний за цю довіру. Я по цей день не розумію, як стільки людей об’єднується навколо. Якась є магія, – підсумовує Любомир Левицький.

ПРО KILLHOUSE

Фільм KILLHOUSE – це перший український тактичний екшн, створений за мотивами реальної події. Сценарій побудований на співпраці з військовими й ветеранами Сил безпеки й оборони України. У кадрі працюють військові з реальним бойовим досвідом – з підрозділів СБУ, ГУР і 3-ї штурмової бригади ЗСУ.

Він розповідає про першу в історії рятувальну операцію дронами. За сюжетом, в автомобіль цивільних на тимчасово окупованій території влучає російський дрон. Чоловік із дружиною поранені, а їхню 14-річну доньку взяли в полон росіяни. У відчаї вони погоджуються на ризиковану операцію, щоб повернути дитину. Їхній єдиний шанс – дронова рятувальна спецоперація, яку проводять бійці ГУР, СБУ та 3-ї штурмової бригади.

KILLHOUSE – це про людей, які не зламалися. Це історія, яка залишиться з нами надовго. Прем’єра запланована на початок 2026 року.