Legendary Rock Voices виступили у київському Палаці Спорту: подробиці

Унікальне вокально-симфонічне шоу зібрало один із найбільших майданчиків країни. На концерті були присутні зіркові гості — Артем Пивоваров, Олег Скрипка та Євген Хмара.

Проєкт Legendary Rock Voices було створено рік тому, але він вже встиг підкорити 43 європейських міста, де зібрав понад 100 тисяч глядачів. Кастинг на участь у Legendary Rock Voices був досить суворим. До участі розглядали тільки людей з класичною музичною освітою та великим досвідом роботи в цій галузі.

Перший їхній концерт відбувся в МЦКМ у вересні 2024 року, а вже на цих вихідних Legendary Rock Voices зібрали повний Палац спорту. ​​Кияни та гості столиці відчули потужну емоційну хвилю ностальгії і за один вечір прожили найяскравіші моменти свого життя – перший повільний танець на шкільній дискотеці, перший поцілунок чи першу відпустку на березі моря.

Legendary Rock Voices – це не тільки шість основних вокалістів, це шоу, яке створило більше 100 людей. На сцені знаходились симфонічний оркестр, хор та рок-бенд. Було задіяно понад 50 кіловат звуку, використано більше сотні світлових приладів та розроблено унікальну світлову партитуру.

Metallica та AC/DC, Linkin Park, Rammstein, Nirvana, The Cranberries, Evanescence та інші легендарні гурти, що стали символами найщасливіших моментів життя для багатьох з нас. Деяких із цих музикантів вже немає в живих, проте їхня творчість досі дарує неповторні емоції мільйонам людей по всьому світу. І цього вечора учасники Legendary Rock Voices дали цим хітам нове дихання.

Сюрпризом для київських глядачів стали зіркові гості, які цього вечора органічно влилися в команду Legendary Rock Voices і вийшли на сцену разом із вокалістами проєкту та оркестром. Однозначний прорив, який вперше за історію української музики заявив пʼять Палаців спорту – Артем Пивоваров. Легенда української рок-музики – Олег Скрипка. Піаніст-віртуоз – Євген Хмара.

– Ми створили вокально-симфонічне шоу, в якому класичні рок-композиції зазвучали по-новому — через призму симфонічного оркестру, живих інструментів і справжніх емоцій. Я сам підбирав плейлист на концерт і вибирав пісні, які не старіють. І я дуже щасливий, що це знайшло відгук серед українців! – коментує продюсер проєкту Олександр Порядченко, власник квиткового оператора Kontramarka, який вже п’ятнадцять років професійно займається концертами.

Наступний виступ Legendary Rock Voices відбудеться 2 листопада у Львівській опері. На глядачів чекає два концерти в один день, квитки на які вже майже продано. Після чого шоу відправиться в тур Чехією, Німеччиною та Францією.