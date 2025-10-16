У Києві відбувся Bunny Champ 2025 – день жіночої сили, фокусу й натхнення

14 жовтня у КВЦ «Парковий» відбувся жіночий лекторій Bunny Champ 2025. Це був справжній день фокуса, сили й натхнення, який зібрав понад 1000 учасниць із різних міст України. Подія поєднала чемпіонат та лекторій, ставши справжнім святом для тих, хто щодня балансує між кар’єрою, самореалізацією, домом і мріями.

На сцені виступили понад 20 спікерок, серед яких: Ольга Мартиновська, Тата Кеплер, Валерія Гузема, Ірина Пістрюга, Севгіль Мусаєва, Вікторія Кагаловська, Аліна Качаровська, Ксенія Семенова та інші лідерки думок. Вони ділилися чесними історіями, особистими інсайтами й досвідом, який допомагає залишатися у фокусі, попри темп і виклики сучасного життя.

– Ми створюємо Bunny Champ, щоб нагадати: кожна жінка може бути чемпіонкою власного життя – без магії, але з вірою, дисципліною і любов’ю до себе, – зазначила Антоніна Кроливець, ініціаторка події, співзасновниця та CEO мережі студій манікюру Bunny nails та Bunny Academy.

Окрім лекторію, в межах Bunny Champ 2025 відбувся чемпіонат для майстрів манікюру, педикюру та брів, де учасниці демонстрували свою спритність рук і креативність.

Хедлайнером вечора стала Jamala. Співачка взяла участь в дискусійній панелі разом з Антоніною Кроливець, а потім виконала три пісні, перетворивши фінал дня на емоційне завершення події. Її виступ став відображенням сили, автентичності та голосу жінки, що надихає.

Bunny Champ 2025 ще раз довів: справжні фокуси відбуваються не на сцені, а в житті, коли жінки підтримують одна одну й обирають себе.