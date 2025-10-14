New Food Summit 2025 відбудеться у Києві 22–23 жовтня

Новый каналНовости

Маржинальність падає, конкуренція зростає: де шукати нові моделі зростання food-бізнесу?

Маржинальність падає, конкуренція зростає, споживачі змінюють звички швидше, ніж будь-коли. Як виживати бізнесу? Шукати нові моделі зростання. Саме цій темі присвячений New Food Summit 2025, який відбудеться 22–23 жовтня у Києві та онлайн.

Цього року головна подія для лідерів агріфуд-ринку збере понад 400 учасників: виробників і переробників, інвесторів, ритейлерів, постачальників технологій і компанії із суміжних сфер. Центральне питання саміту: де знаходиться маржа майбутнього?

У межах програми відбудеться перша публічна українська презентація дослідження можливостей та викликів для розширення агропродовольчого перероблення в Україні від Deloitte Ukraine за підтримки ЄБРР. 

Проведення події підтримують такі ключові гравці ринку, як Enzym Group, МХП, Mastercard, ПриватБанк, Kernel та інші.

Ключові панельні дискусії цього року будуть присвячені таким темам:

  • «Чи можна сьогодні зростати в рази на ринку їжі?» — виживання чи зростання? внутрішній чи зовнішній ринок? де «лежить» маржа?
  • «Європейський квиток: чи готовий український агріфуд-бізнес відповідати жорстким стандартам Європи?» — євроінтеграція та збереження конкурентності.
  • «Хто і на яких умовах готовий фінансувати food-індустрію сьогодні?» — нові джерела капіталу від інвестфондів.
  • «Операційний двигун компанії: що забезпечує ефективність food-виробництва та ланцюга постачання» — синхронізація закупівель, виробництва, дистрибуції та полиці.
  • «Як забезпечити стабільну прибутковість на зовнішніх ринках?» — обговорення стратегій просування, які працюють на зовнішніх ринках та забезпечують маржу.

Серед інших важливих тем:

  • «Чи можуть заморожені продукти стати драйвером зростання?»;
  • «Food-маркетинг. Як просуватись напряму та продавати більше: робота з інфлюенсерами, Insta, TikTok»;
  • «Healthу Food: майбутній великий ринок чи вузька ніша?»;
  • «Хлібна хвиля: як розвивається ринок пекарень»;
  • «Штучний інтелект на «кухні» бізнесу: робочі сценарії для фуд-індустрії»;
  • «Від провалу до прориву: як народжуються хіти на ринку їжі».

Свої виступи на події вже підтвердили такі експерти, як Олена Вовк, співвласниця біотех-компанії Enzym Group та петфуд-виробника Kormotech; Олександр Ясинський, співвласник та комерційний директор «ТЕРРА»; Сергій Вовченко, голова наглядової ради групи компаній «Молочний Альянс»; Борис Шестопалов, засновник Volia Agri-Food Park, співвласник та генеральний директор групи компаній HD-group, співвласник GFS Group; Петро Мисливий, генеральний директор ТОВ «Аграна Фрут Україна»; Олександр Губаренко, СЕО компанії Spraga; Олег Волошин, засновник компанії «Маленька Голландія» (бренд «ЛЕККЕР»); Єгор Григоренко, партнер, керівник консалтингу Deloitte Ukraine; Діана Шмир, CEO та CMO бренду Healthy Choice, співзасновниця компанії ZERNA; Ілля Сьомін, співвласник та шеф-кухар Food Spot; Тарас Баран, директор комерційного департаменту «Агропродсервіс»; Денис Сичков, принципал Horizon Capital; Олександр Паламарчук, заступник директора з розвитку категорії мʼясо-ковбасних виробів та інтеграції нових бізнесів МХП; Олена Байдак, директорка з маркетингу компанії Heabit; Сергій Туров, директор Чернігівської броварні компанії AB InBev Efes Ukraine; Тарас Фітьо, співзасновник компанії TOM; Данило Якуб, засновник компанії Diligent Capital; Анастасія Шмуляєва, керівниця розвитку категорії «Готова їжа» компанії МХП; Пилип Гришин, співзасновник «Прайм Снек» (Sneco); Марина Горобець, директорка з розвитку групи компаній «Глобино» та інші.

???? 22 жовтня — Київ, КВЦ «Парковий»

???? 23 жовтня — онлайн

Деталі та реєстрація

