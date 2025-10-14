Євген Янович та Олександр Хоменко запускають проект «Протагоністи»

Зйомка першого спільного проекту друзів-творців із зірковими секретними гостями відбудеться 22 жовтня. Стартував продаж квитків для глядачів!

Культурний батл про головних героїв нашої історії. Так коротко описали свій новий проект «Протагоністи» ведучий, актор та інфлюенсер Євген Янович та режисер-текстовик, засновник МУР Олександр Хоменко. Двоє друзів вирішили об’єднати креатив і професіоналізм, аби створити разом новий продукт для українського YouTube. Це буде інтелектуально-розважальне, історико-іронічне шоу, де гумор зустрінеться з фактами, а аргументи з емоціями.

– Це оригінальний формат, який було розроблено мною та Сашком, і який не має жодних аналогів у світі, – коментує Женя Янович. – Якщо шоу «20:23» і варто було закривати, то саме заради такого!

Деталей проекту творці поки не розкривають. З усмішкою кажуть лише про те, що вирішили, нарешті, не приховувати своє бажання доводити одне одному, хто розумніше і цікавіше. Тож і запускають перший спільний проект. До речі, зйомка шоу проходитиме з глядачами вже 22 жовтня. І всі, хто завітають, першими дізнаються, хто ж стане секретними зірковими гостями прем’єрних випусків.

– В нас є багато легкого, комедійного контенту. Зʼявляється все більше освітнього, серйозного, але ми пропонуємо щось посередині, ще й побудованого на одвічній українській традиції – сра…перечанні! – говорить Сашко Хоменко. – Насправді, дуже багато зусиль докладено, аби це було між усіх можливих жанрів. Тут вам – і монолог з акторською подачею буде, і презентація з архівними фото, і виїзди о 5 ранку, у стилі бравих кореспондентів регіональних новин… І це я вам лише частину раундів перерахував. А все задля того, аби ти, дорогий читачу, знайшов собі нову закоханість. Тільки шукати ми для тебе її будемо… Серед нашої історії.

Не пропустіть першу зйомку унікального YouTube-формату від Євгена Яновича та Олександра Хоменка!