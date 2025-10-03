Вперше за 4 роки: сольний концерт Бумбокс відбудеться у травні 2026 року

16 травня у Києві відбудеться перший сольний концерт БУМБОКС за останні чотири роки, організатором якого виступає концертна агенція РМК з якою гурт повʼязують тісні стосунки протягом 20 років.

Бумбокс дасть сольний концерт у Києві у травні 2026 року

Концерт на території Blockbuster Mall – це презентація нового EP «Живий», благодійна подія і закриття давнього боргу БУМБОКС перед слухачами. А зараз про все і з подробицями.

– Цей концерт для нас особливий. Ми вперше виконаємо пісні з нового EP «Живий». Не менш важливо, що на цей концерт будуть дійсні квитки за 2022 рік, придбані фанами на концерти БУМБОКС у київському Палаці Спорту 8 та 9 квітня. Ми нарешті зможемо сказати «дякуємо» людям за те, що вони стільки чекали. І наша улюблена складова – ми будемо збирати кошти на Фонд Андрія Хливнюка для закупівлі чотирьох комплексів БПЛА «СИЧ» для підрозділу 212 TEAM, 426 батальйону безпілотних систем і зведеної бригади «Хижак», – зазначають музиканти.

Увага! Квитки на БУМБОКС – 16 травня 2026, Blockbuster Mall вже у продажу. Для людей з інвалідністю вхід на концерт безкоштовний.

За останні майже чотири роки БУМБОКС виступав на великих заходах в Україні лише двічі – обидва рази на фестивалі Atlas Festival. Перший сольний концерт гурту у Києві стане не лише довгоочікуваною подією для слухачів, а й важливим кроком у підтримці Сил Оборони.

– Дата обрана не випадково. Ми хочемо зробити концерт максимально безпечним і комфортним, зібрати якомога більше слухачів та досягти нашої благодійної мети. Саме тому вирішили провести його у травні, у Києві, на території Blockbuster Mall, – коментують організатори PMK.

Головний пріоритет організаторів – безпека кожного відвідувача та швидка евакуація в разі повітряної тривоги. На локації діє найбільше бомбосховище країни – понад 50 тис м², яке сертифікували ДСНС і вміщує в себе до 25 тисяч людей.