Назар Заднепровский рассказал, в какие образы перевоплощался в Будиночок на щастя 6 сезон

Индийское кино, «Матрица» и байкер: Назар Заднепровский заинтриговал образами

Исполнитель одной из главных ролей в «Будиночок на щастя» (Новый канал) рассказал, в кого перевоплощался в шестом сезоне комедийного сериала

С 29 сентября, с понедельника по четверг, в 19:00 Новый канал будет показывать новые серии любимого комедийного сериала «Будиночок на щастя». В эфире будет вторая часть шестого сезона, половина серий которого показали весной. В премьерных эпизодах зрителей ждет немало сюрпризов! Несколько из них заспойлерил исполнитель роли Васи – заслуженный и народный артист Украины Назар Заднепровский. Актер выделил топ-3 самых ярких, по его мнению, сцен и образов.

Индийское кино

В одной из серий Люба, Вася, Макс и Даша сначала превратятся в персонажей из вселенных Marvel и DC. А потом посреди леса устроят настоящий «Болливуд»!

– В тот день погода не радовала: холод, дождь и сырость. Но нам было так классно! С нами в кадре работал танцевальный коллектив, но ничего особенно заранее мы не готовили. В большинстве своем это была классная качественная импровизация. И получилось очень смешно и красиво, – рассказывает Назар. – Я говорил режиссеру, что такие сцены, как мы сняли, нужно репетировать неделями. А мы в тех достаточно экстремальных условиях, на холоде собрались и сделали профессионально и круто.

Байкеры

Кожа, байки, цепочки… Представили? Скоро и увидите!

– В этих сценах мы хорошенько «поприкалывались», – вспоминает Заднепровский. – Знаете, когда рядом работает бригада опытных комедийных актеров, таких как Андрей Пономаренко в этой сцене, и все понимают друг друга с полуслова, тогда и выходит круто.

«Матрица»

Как вы уже поняли, в одной из серий Вася станет Нео, а Любаня – Тринити!

– Меня сделали лысым, – говорит актер. – Конечно, с помощью грима! Где-то в течение двух часов клеили лысину, замазывали щетину. Над этим работала наша художница по гриму. Она – одна из лучших в Украине. И получилось очень удачно! Во всяком случае, мне так кажется. Ведь задумано и снято было смешно. Увидим, какими там Вася-Нео и Виталина-Тринити будут в монтаже.

Не пропустите премьерные серии шестого сезона «Будиночка на щастя» уже сегодня, 29 сентября, в 19:00 в эфире Нового канала!

