Настя Ткаченко рассказала об отношениях с комиками Stadium Night

Настя Ткаченко – об отношениях с комиками Stadium Night

Дружный коллектив – настоящая сила, которая поддерживает и подстраховывает в самые трудные периоды. Если рядом те, с кем одинаково комфортно и работать, и шутить, то самые трудные задачи легко решаются! И это точно невозможно купить или заменить. Для артистов, чьи гастроли могут тянуться очень долго, а усталость портить настроение, именно команда становится опорой. В Stadium Night, которое стартует 9 октября в 20:00 на Новом канале, звезды сошлись во всех смыслах! Поэтому за время работы вместе актеры уже стали семьей.

– У нас шикарный коллектив! Мы часто прикалываемся друг над другом. «Зеленка» у нас также есть, проводим ее традиционно на последнем концерте каждого тура. Гастроли Stadium Night разбивали на две части, так что мы устраивали и две «зеленки». И всегда все ответственно готовятся к приколам друг над другом, – с улыбкой делится Настя. – Думаю, самым смешным был момент в номере, в котором Вова Мартынец играет журналиста, а Ваня Кухарчук – мэра. Перед выходом они поменялись ролями и неожиданно для всех актеров на сцене и вне ее начали играть так. Это нас насмешило, потому что стало большой неожиданностью.

Чтобы увидеть этот и многие другие скетчи из Stadium Night, дождитесь выпусков на Новом с 9 октября! Они будут еще более крутыми и смешными, ведь коллектив постоянно работает над усовершенствованием:

– У нас есть традиция: почти после каждого концерта мы собираемся вечером, чтобы посидеть, поесть, проанализировать выступления и поделиться эмоциями. Такая командная договоренность! Это дает нам дополнительную возможность быть более близкими друг к другу и работать как настоящий слаженный коллектив, – добавляет юмористка.

