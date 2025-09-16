Трамп у відеозверненні до YES: «Війна закінчиться не на полі бою, а за столом переговорів»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся до учасників щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) з нагоди 21-ї річниці форуму

У своєму відеозверненні 47-й Президент США наголосив на важливості дипломатичного вирішення війни:

«Вітаю вас з 21-ою річницею YES. Я не думаю, що війна закінчиться на полі бою, натомість вона закінчиться за столом переговорів. Саме тому я провів продуктивний перший саміт з Президентом Путіним минулого місяця на Алясці, а також дуже позитивну зустріч з Президентом Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі. Ми продовжуємо наполегливо працювати заради миру», — заявив Трамп.

Нагадаємо, щорічна зустріч YES традиційно збирає провідних світових лідерів, дипломатів, експертів та політиків для обговорення глобальних викликів і майбутнього України.