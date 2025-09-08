Как Александр Рудинский готовится к выступлению в театре: подробности

Звезда украинских кино и сериалов, который сыграл одну из главных ролей в «Сім’ї по неділях» для Нового канала, рассказал, что делает перед выходом на сцену

Александр Рудинский рассказал, как он готовится к выступлению в театре: подробности

Когда сидишь в зале, за считанные минуты до начала спектакля всегда чувствуется приятное напряжение и желание поскорее увидеть действо. В это время актеры за кулисами борются с волнением и настраиваются удивить зрителя. А что именно делают? За сколько времени приезжают в театр и о чем думают? Секретами поделился Александр Рудинский.

– Риск профессии актера в том, что неважно – смотрит на тебя 800 человек на большой сцене или 170 на камерной, ты не имеешь права на ошибку, – рассказывает актер в YouTube-проекте «Пряма Червона». – Так что желательно приезжать минимум за два часа до спектакля, чтобы подготовиться, сделать технический прогон, разогреть голос, тело. Также все зависит от спектакля. Иногда у нас есть гримеры, а иногда нужно гримироваться самим. На «Калигуле», например, я обычно сам должен нанести себе тон, поднять глаза, подрисовать морщины.

Кроме физической разминки тела и голоса и подготовки образа визуально нужно еще и настроиться морально. Здесь часто помогает музыка.

– Плейлист всегда зависит от настроения. Иногда нужно себя взбодрить и включить Rammstein, – делится Александр. – Именно перед «Калигулой» часто включаю композитора Арманда Амара. Я очень люблю его слушать. Вообще моя любимая группа – The Blaze. Иногда их слушаю. А иногда – просто музыку из спектакля.

Бывает, что на выступления в театр Саша Рудинский приезжает после съемочного дня. Тогда настроиться и отработать особенно сложно.

– У меня даже был такой случай, когда не мог вспомнить, как провел спектакль, потому что работал на инстинктах, – делится актер. – Конечно, я не люблю такого. Но, бывает, ставят много съемочных дней в месяц из-за четких дедлайнов, поэтому нет другого выбора.

