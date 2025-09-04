Премія імені Павла Тичини від МУР: як та коли подати заявку

З 1 до 14 вересня 2025 року триває прийом заявок на Освітню премію імені Павла Тичини від творчого об’єднання МУР
Податися може будь-хто — вчителі, студенти, учні, дослідники чи просто ті, хто цікавиться знаннями та вміє ділитися ними. Премія покликана відзначити людей, які пропонують креативні підходи до навчання й надихають інших шукати й відкривати нове. Адже саме так зароджується інтерес — через захоплення, яке спонукає копатися глибше та вивчати серйозніше.
Учасникам потрібно:
Серед усіх заявок буде відібрано 25 учасників, які візьмуть участь в півфіналі 18 жовтня 2025 року у UNIT.City, Київ.
Фінал премії відбудеться 1 листопада у Києві. Вісім найкращих лекторів проведуть відкриті лекції, які журі оцінюватиме за креативністю, простотою та правдивістю подачі.
Загальний фонд конкурсу становить 500 000 грн:
У 2024-му на участь подалися понад 200 людей з усієї України. Півфінал відбувся в UNIT.City, де учасники презентували свої лекції у форматах від інтерактивів до перформансів, а вирішальне слово мало дитяче журі. Фінал у Чернівцях зібрав вісім найсильніших лекторів, серед яких наймолодшій учасниці було лише 13 років. Саме тоді було вручено перші премії з фонду у пів мільйона гривень.
МУР — незалежне творче об’єднання, що поєднує мистецтво, освіту та культуру. МУР створює вистави, кінопроєкти, лекції, освітні відео, популяризує українську культуру та підтримує молоді таланти.
Агенція «Купол» – агенція широкого циклу, що спрямовує свою діяльність на підтримку та розвиток соціокультурних ініціатив.
Премія реалізується за підтримки партнерів: Visa, ПриватБанк та Bolt, які допомагають формувати фонд та розвивати сучасні освітні ініціативи в Україні. Кожен охочий може долучитись до партнерства.
Посилання на прийом заявок – https://forms.gle/n8G7vwEpK3WJcZyy8