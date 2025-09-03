Как Злата Огневич готовилась к школе: что вспомнила певица

Украинская артистка, которая приняла участие в свежем выпуске шоу «Хто знає?» на Новом канале, рассказала, что начала работать в 10 лет, чтобы покупать вещи для школы, о которых мечтала

Учебный год уже начался! Дети ходят в школу, хвастаясь новыми look’ами и любимыми школьными принадлежностями с фотографиями кумиров. За кулисами съемок игрового проекта Нового канала «Хто зверху?», новый сезон которого стартует уже 25 сентября в 20:00, украинская певица ZLATA OGNEVICH вспомнила, как она готовилась к школе.

– Я выросла в Крыму. Помню, что перед школьным сезоном, в конце августа, у нас была традиция: поехать в Симферополь на рынок «Таврия» и купить тетради, которые пахнут ванилью, ручки, написаное которыми исчезает, и одежду, о которой мечтала все лето. Форму я надевала только в начальных классах, потом уже все носили, кто что хочет, – вспоминает артистка. – Тогда для нас, детей, это была настоящая мечта – поехать из Судака в Симферополь на такой шопинг.

Чтобы точно приобрести все, о чем мечтала, и потом в течение года иметь возможность покупать себе «хотелки», Злата летом работала.

– Я была трудолюбивым ребенком. Начала подрабатывать с 10 лет, потому что мне нужна была финансовая независимость. Очень хотела этого. Поэтому за туристический сезон, за три месяца, мне нужно было заработать карманные деньги на следующие девять месяцев. До приезда туристов следующим летом, соответственно, – рассказывает Огневич. – Поэтому чего я только не делала! Например, взвешивала людей, работала в ларьке, продавала пиво, сигареты, шоколадки. Потом работала в шоу-программе, у меня было целое свое отделение. Еще была официанткой, кассиром в пиццерии.

