Фильмы, которые рекомендует посмотреть Остап Ступка: подборка

Дождливые осенние вечера под пледом и с ароматным чаем уже скоро, поэтому самое время посмотреть свою заметку must see. Предлагаем пополнить ее нестареющей классикой. Потому что большинство из рекомендаций актера Остапа Ступки, который сегодня еще и празднует свой день рождения, именно такие. Звезда сериала «Сім’я по неділях», который осенью покажет Новый канал, рассказал, какие ленты вы точно должны посмотреть.

– Что касается кинематографа, мне трудно выделить топ-3 или топ-5. Я бы посоветовал посмотреть фильмы Альфреда Хичкока (например, «Психо», «Окно во двор», «Птицы»), Лукино Висконти («Гибель богов», «Смерть в Венеции», «Людвиг»), Микеланджело Антониони («Приключение», «Ночь», «Затмение», «Красная пустыня»), Орсона Уэллса («Гражданин Кейн», «Леди из Шанхая», «Печать зла», «Процесс»), Юрия Ильенко («Криниця для спраглих, «Вечір на Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою»), – говорит Остап Ступка. – Один из моих любимых фильмов – это американский фильм «Большая гонка». Также выделю наш украинский сериал «Козаки. Абсолютно брехлива історія» и отмечу фильмы Жана Ренуара (например, «Большая иллюзия» и «Правила игры»). Это хорошие триллеры! Но, как говорится, у каждого свой вкус.

Любимые ленты Остапа Ступки:

«Большие гонки» – США, комедия, 1965 год

Это история о самом грандиозном автопробеге в истории – из Нью-Йорка в Париж. Главный инициатор и любимец публики решает разнообразить свою жизнь этим соревнованием. Гонки собирают участников, использующих не только автомобили, но и удивительные механизмы. К примеру, дирижабли, воздушные шары и даже самолеты. На пути к победе мужчину сопровождает журналистка, которая хоть и старается сохранить профессиональную дистанцию, но не может противостоять его обаянию. Во время путешествия герои постоянно попадают в курьезные ситуации и выходят из них с юмором и ловкостью, несмотря на препятствия, которые устраивает главный злодей.

«Козаки. Абсолютно брехлива історія» – Украина, комедия, приключения, 2020 год

Этот сериал объединил исторический антураж с элементами фэнтези и современным юмором. Рассказывает о приключениях молодого парня Ивана в XVI веке, вынужденного пойти на отчаянный шаг – похитить сокровища у московского царя, чтобы выкупить свою мать из турецкого плена. Успешная, на первый взгляд, кража оборачивается настоящей погоней, когда оказывается, что среди ценностей была волшебная сережка, делающая своего владельца непобедимым. Убегая, Иван теряет артефакт, и он случайно попадает на Запорожскую Сечь. Теперь, чтобы вернуть магическую серьгу, спасти мать и не попасть в руки врага, Ивану придется отправиться в опасное путешествие, полное приключений, неожиданных встреч и испытаний.

