16-й Одеський міжнародний кінофестиваль представить програму Мистецтво травми: що відомо

У межах 16-го ОМКФ, який відбуватиметься з 24 вересня по 4 жовтня у Києві, глядачі зможуть побачити спеціальну програму «Мистецтво травми». Стрічки, представлені в цій програмі, досліджують наслідки війни для суспільства, культури та особистості, показуючи, як мистецтво стає інструментом переживання травми та пошуку сенсу.

Кожен фільм створює унікальний простір для роздумів, занурюючи глядача у особисті історії людей, які намагаються жити, творити та зберегти людяність під час війни.

Ми в порядку (We’re Fine, 2025), реж. Михайло Карпенко

Два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення українські митці та волонтери вирушають на Burning Man, аби створити масштабну інсталяцію. Використовуючи дорожні знаки з деокупованих територій, вони викладають фразу «I’M FINE» — символ того, як люди приховують біль і намагаються триматися всупереч обставинам.

Скульптура стає місцем зустрічей, роздумів і діалогу про війну, травму та силу українського духу, демонструючи, як мистецтво здатне стати платформою для відвертої розмови про болісні переживання.

Війна за мистецтво (War on art, 2025), реж. Анджей Мікус

24 лютого 2022 року українські музеї опинилися під загрозою, а мистецька спадщина країни змушена була піти в підпілля. Коли ворог загрожує культурним центрам, армія волонтерів без офіційного керівництва стає на захист артефактів, ризикуючи власним життям.

«Війна за мистецтво» показує, що боротьба за порятунок культурної спадщини є водночас боротьбою за збереження національної ідентичності та історичної пам’яті. Цей фільм — свідчення стійкості, рішучості та відданості митців і волонтерів у найтемніші часи.

Голка в копиці сіна (Match in a Haystack, 2025), реж. Джо Гілл

Після російського вторгнення учасниці провідного українського колективу сучасного танцю намагаються знайти сенс своєї роботи у світі, який змінився назавжди. Пошуки опору, внутрішньої сили та можливостей самовираження врешті-решт приводять їх до танцю, який стає як способом виживання, так і формою мистецького спротиву.

Фільм показує, як через тіло і рух можна висловити складні емоції, впоратися з травмою і продовжувати творити у важкі часи.

Київські солісти (Kyiv Soloists, 2025), реж. Тронд Квіґ Андреассен

У лютому 2022 року 15 музикантів оркестру «Київські солісти» вирушили до Італії на короткий концертний тур, і того ж вечора Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України. Хаос і невизначеність змушують музикантів шукати власний шлях у нових умовах.

Протягом турне Європою вони не лише несуть послання миру через музику, а й проходять особисті випробування, долаючи страх і втрати. Фільм стає історією витривалості, взаємопідтримки та пошуку гармонії в умовах війни.

Програма «Мистецтво травми» — це нагода для глядачів Одеського міжнародного кінофестивалю зануритися у сучасне кіно, що відображає біль, стійкість і силу мистецтва як інструмента розуміння травми та життя в умовах війни.