Премьеры осени 2025 года на Новом канале: все премьеры нового сезона

Эту осень стоит ждать, ведь Новый канал подготовил много ярких премьер для хорошего настроения. И, главное, на любой вкус. Рассказываем, какие шоу и сериалы увидите в эфире телеканала

Премьеры осени 2025 года на Новом канале: подробности

Квиз-шоу «Хто знає?»

Старт: 26 августа в 20:00

Cейчас смотрят

Вы готовы к небанальным интеллектуальным батлам и увлекательным опытам? Тогда смотрите второй сезон «Хто знає?» Вас ждет фейерверк из корицы, вечеринка с дымовыми кольцами, рецепт искусственной черной икры и множество полезных лайфхаков, которые облегчат вашу бытовую рутину. Капитаны Фима Константиновский, Владимир Дантес и ведущая Даша Астафьева вместе со звездными участниками готовятся удивляться и удивлять вас! Места участников займут военные, актеры «Будиночка на щастя» (Новый канал), спортсмены и артисты. А все ради кубка и главного денежного приза, который идет на донаты.

Квиз-шоу «Поле»

Старт: 27 августа в 20:00

Бессменный ведущий Фима Константиновский приглашает на «Поле»! В третьем сезоне команда проекта подготовила новые 45-секунды квиз-дуэли для 108 участников проекта. Причем среди заданий будут не только фотографии и текстовые вопросы, но и музыкальные и звуковые. Новинка сезона – «золотая» территория «Поля». Кто ее получит и какие бонусы она будет давать, узнаете уже 27 августа в 20:00. А еще раскроете главный вопрос осени – кто покорит «Поле» и покинет его с призом в 250 тысяч гривен?

Игровое шоу «Хто зверху?»

Старт: 25 сентября в 20:00

Легендарный проект Нового канала готов удивлять и развлекать зрителей! В этом году – много обновлений. В первую очередь – новым капитаном мужской команды и соведущим очаровательной Леси Никитюк стал Владимир Дантес. Среди участников 14 сезона – как опытные игроки, так и новенькие: Оля Полякова, BRUKYLETS, Даша Квиткова, OTOY. Обновлений ждут и раунды: например, конкурс «Правда чи брехня?» будет построен на историях о звездных участниках, но представленных немного в другой форме. Появится еще одна вариация музыкального конкурса. Традиционно удивят креативом в «Обмінах ролями» и финалах.

Сериал «Будиночок на щастя»

Старт: 29 сентября (с понедельника по четверг в 19:00)

Осенью покажут продолжение шестого сезона сериала. По сюжету, у главного персонажа Макса, который находился в любовном треугольнике, появилась новая любовь – Даша. Отношения сначала не клеились, а потом стали налаживаться. Но надолго ли… У Васи и Любы тоже перемены. Пока Люба решает вопрос села, Вася стал председателем родительского комитета детсада, куда пошел их младший сын. А с течением времени вообще переехал жить в город, оставив Любу на хозяйстве. Что ее, конечно, не устраивало. Воссоединится ли снова семейство в Сеньковке? Топовая комедия с Назаром Заднепровским, Виталиной Библив, Константином Войтенко, Юлией Буйновской, Дашей Петрожицкой и Наталией Денисенко снова в эфире!

Премьера! Сериал «Любов, як вона є»

Старт: октябрь 2025

Реальные жизненные ситуации, смешные диалоги и невероятный актерский состав. Осенью Новый канал покажет комедийный скетчком «Любов, як вона є», созданный командой IQ Production. Проект расскажет историю одной большой семьи, которая заинтересует зрителей всех возрастов. В главных ролях – известные украинские актеры Екатерина Кузнецова, Андрей Исаенко, Назар Заднепровский и другие. Над лентой работает и Сергей Атрощенко – режиссер сериала «Будиночок на щастя», который так любят украинцы.

Премьера! Сериал «Сім’я по неділях»

Старт: ноябрь 2025

Новая семейная история, пронизанная юмором и теплотой, с любимыми лицами! В центре – совсем не идеальная украинская семья Романчуков. Отец семейства, который 20 лет был на заработках в Италии, ставит условие: каждое воскресенье все должны собираться в родительском доме на ужин, чтобы возродить семейные ценности и наверстать все упущенное за годы его отсутствия. И каждый раз запланированный семейный «тимбилдинг» превращается в бытовую вакханалию. Очень звездную вакханалию, ведь роли исполняют: Виталина Библив, Остап Ступка, Александр Рудинский, Анастасия Иванюк, Тарас Цымбалюк, Евгений Лесничий и Мария Стопник.

Реалити «Кохання на виживання»

Старт: декабрь 2025

Влюбленные пары, безумный кастинг, яркие испытания, приз в сто тысяч гривен и новая ведущая! В шестом сезоне популярного реалити краш-тест отношений пройдут 16 пар, выбранных из почти тысячи желающих. Предыдущий сезон стал одним из самых успешных в истории проекта: реалити возглавило рейтинг ведущих программ и стало лидером по телепросмотрам в своем слоте. Этот сезон «Кохання на виживання» обещает быть не менее увлекательным – к команде присоединилась новая ведущая – артистка Lida Lee.