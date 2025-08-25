В Україні стартував масштабний збір Герої районів: що відомо

24 серпня, у День Незалежності, в Україні стартує кампанія «Герої районів» — спільний проєкт ПриватБанку та Третього армійського корпусу з чіткою метою: зібрати 100 мільйонів гривень на дрони, РЕБи та інше критичне обладнання для корпусу, який нині утримує понад 150 км лінії оборони по всьому фронту.

25 героїв — 25 районів

Ідея кампанії починається з простого: кожен із нас родом із місця, яке впізнаєш із напівслова — район, вулиця, двір. Там, де ганяли м’яч і грали «до першого гола», сиділи на лавці та пили газовану з найближчого кіоску. І серед усіх знайомих облич був хтось, хто колись сидів поруч за партою або жив на сусідній вулиці, а сьогодні — виборює незалежність України. Кампанія об’єднала 25 бійців із 24 областей та Криму: від Львова до Криму, від Сихова до Салтівки. У коротких відео вони згадують місця, де виросли, та закликають підтримати свій район і свою область.

Як це працює

У ПриватБанку відкрито 25 окремих Конвертів в Приват24 — по одному на кожну область. На старті банк донатить 1 000 000 гривень, який одразу запускає збір.

Далі все просто: обираєш Конверт в Приват24 своєї області (це може бути місце, де ти народився, виріс, навчався або працював) на сайті кампанії й переказуєш будь-яку суму. Кошти з кожного Конверта в Приват24 будуть спрямовані на гарячі потреби Третього армійського корпусу — від дронів і систем радіоелектронної боротьби до транспорту, зв’язку та іншого обладнання.

Роль бізнесу

Бізнеси також можуть долучитися до збору: підтримати ті області, де вони працюють, або ті, з яких починалася їхня історія. Це також логіка «свій за свого», але вже в масштабі цілої економіки.

Чому це важливо зараз

Кампанія «Герої районів» дає можливість кожному відчути, що він не просто робить внесок у спільну справу, а підсилює тих, кого знає особисто, хай навіть і через одне-єдине «привіт» на вулиці в минулому. Це історія про те, як пам’ять про свій район і людей із нього перетворюється на реальну підтримку Третього армійського корпусу, який уже змінив хід подій на фронті й продовжує це робити щодня.