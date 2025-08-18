Новый канал запустил спецпроект ко Дню Независимости 2025: что известно

По случаю праздника мы подготовили серию видеороликов с участием тех, чьими достижениями гордятся украинцы

Страна начинается с каждого из нас! С наших мечтаний, усилий и ежедневной готовности менять мир к лучшему. К главному празднику Украины Новый канал подготовил спецпроект «Маніфест української молоді» – серию видео о тех, кто сегодня творит наше завтра. Среди них – военные, которые защищают свободу, спортсмены, которые прославляют Украину на международных аренах, артисты, чье творчество объединяет сердца, и дети, взрослые поступки которых поражают. Их истории – о силе, любви к Родине и ответственности.

– Когда на тебе трезубец – тебя не остановит ни одна неудачная попытка. Ты поднимаешься и поднимаешь свою страну еще выше, – говорит в ролике 23-летняя Ярослава Магучих, олимпийская чемпионка. Она вместе с актером сериалов Нового Александром Рудинским, учителем физики Русланом Игоревичем и девятью молодыми ребятами присоединилась к видео, посвященным Дню Независимости.

Юные украинцы и украинки действуют, защищают, учат, работают, побеждают, вдохновляют и доказывают, что наша страна непобедима. Сегодня мы смотрим в будущее Украины глазами нашей молодежи, отмечает маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан.

– В тот момент, когда думаешь о стране, сразу возникают вопросы: «Что будет после победы? Какой будет наша страна?» Прежде всего хочется, чтобы наша молодежь могла развиваться, строить государство и давать ему все самое лучшее. Замечательные, невероятные молодые ребята у нас уже есть! И молодые спортсмены, как Таисия Онуфрийчук, которая в 17 лет стала абсолютной чемпионкой Европы по художественной гимнастике. И военные, которые идут защищать страну в 19 лет, а в 21 и 26 уже становятся командирами. Как, например, командир аэромобильного батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Юрий Гуляк. И боевые медики и волонтеры, как Саша Аляска, вдохновляющие примером помогать, – говорит Ольга Балабан. – На День Независимости нашей команде хотелось показать новое дыхание страны. С такой украинской молодежью есть вера в то, что у нас все будет очень хорошо.

Эти примеры вдохновляют, дарят надежду и силу верить в светлое будущее страны. Следите за эфиром Нового канала и вдохновляйтесь вместе с нами.