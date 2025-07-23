Что смотрит Александр Рудинский: список фильмов от актера

Поздравляем актера сериалов Нового канала «Сім’я по неділях», «Голова» и «Перші ластівки» с днем рождения и рассказываем, что, по мнению звезды, нужно посмотреть

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Топ фильмов от Александра Рудинского

23 июля день рождения отмечает актер, который в 28 лет получил награду BAFTA, заслуженный артист Украины Александр Рединский. Сашу можно увидеть во многих украинских фильмах, сериалах Нового канала, фильмах и сериалах на Netflix. Но что смотрит сам Рудинский? Ловите список непопсовых фильмов, которые вы точно должны просмотреть.

– Стриминговые платформы в наше время делают кино общедоступным и более массовым. Но я поклонник независимого авторского кино, когда режиссер также является автором сценария. На мой взгляд, это полностью выношенная им история. Именно поэтому я хочу порекомендовать моих любимых режиссеров и их работы! – делится Александр Рудинский в подкасте «Гуртом та вщент».

Подборка Соррентино

– Фильмы итальянского кинорежиссера Паоло Соррентино: «Великая красота», получивший «Оскар» за лучший фильм в прокате, «Юность» и «Рука Бога».

Справка:

«Великая красота» – драма, события которой разворачиваются в солнечном Риме вокруг известного журналиста и писателя. Прожив долгую и насыщенную жизнь, он разочаровался в окружающем мире, и единственным утешением для него стал алкоголь. Мужчина осуждает действия и поступки людей светского мира, ведь все они способны привлечь внимание только своими деньгами и скандалами вокруг себя. Таких «представителей высшего общества» Джеп разоблачает, показывая подлинное нутро каждого из них.

«Юность» – история о двух уже пожилых друзьях, композиторе и сценаристе, которые решили отдохнуть. Они выбрали роскошный отель у подножия Альп. Там наблюдают жизнь и переживания других постояльцев, видят их любовные драмы. При этом они развлекаются, много гуляют, посещают массажи и спа, но говорят, что лучшие их годы уже позади.

«Рука Бога» – фильм, события которого разворачиваются в Неаполе 1980-х годов, когда на улицах процветает криминал и орудует мафия. У главного героя нет девушки, мало друзей и одна большая страсть – футбол. Особенно он любит легендарного футболиста Диего Марадону, играющего за местную команду «Наполи». Впереди у юноши еще столько возможностей, планов и мечтаний, но неожиданная трагедия заставляет быстро повзрослеть и забыть о беззаботной жизни.

Фильмы Пола Томаса Андерсона

– Люблю картины американского режиссера Пола Томаса Андерсона. К примеру, «Нефть» 2007 года. На мой взгляд, это гениальное кино. Там сыграл Дэниел Дэй-Льюис, которого считают иконой мирового кино. Феноменальная актерская работа.

Справка:

«Нефть» – это увлекательная историческая драма о нефтяном магнате, чье постепенное обогащение идет параллельно с моральным падением. Сюжет основан на одноименном романе Эптона Синклера, являющегося классиком литературы Соединенных Штатов Америки. Основные события разворачиваются в конце двадцатых годов прошлого столетия в Калифорнии.

Ленты Томаса Винтерберга

– Советую посмотреть фильмы датского режиссера Томаса Винтерберга. Например, «Еще по одной» с актером Мадсом Миккельсеном. Эта картина получила «Оскар». Также у него есть роскошный фильм «Охота» с этим же актером. Поверьте, он разорвет вас на кусочки. Это глубокая и драматическая история о воспитателе детского сада, которого начинают подозревать в том, что он домогался. Там настолько нетипичное поведение главного героя в таких ситуациях… Первое, что я сказал жене, смотря фильм, это: «А почему он не оправдывается? Почему не скажет, как все было на самом деле?» Роскошное кино.

Ждите премьеру комедийного сериала для всей семьи «Сім’я по неділях» с Александром Рудинским и другими украинскими актерами уже совсем скоро в эфире Нового канала!