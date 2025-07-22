Екатерина Кузнецова рассказала, как относится к соцсетям

Актриса скетчкома «Любов, як вона є», премьеру которого зрители Нового канала увидят уже осенью, призналась, как на самом деле относится к соцсетям

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Екатерина Кузнецова – о соцсетях и подписчиках

Для кого-то соцсети – это платформа для развития личного бренда или заработка, для кого-то – способ обрести славу. Для актрисы Нового канала Екатерины Кузнецовой, у которой в Instagram полмиллиона подписчиков, это совсем другое. Екатерина рассказала, что не гонится за охватами, делится с подписчиками искренними мыслями и не боится быть собой.

– Соцсети для меня это прежде всего, как дневник. Место, где я выражаю мысли, делюсь событиями из жизни, анонсирую проекты, спектакли, важные новости, благотворительные истории. Но несмотря ни на что мне важно оставаться собой. Поэтому я никогда не подстраиваюсь под правила соцсетей, – делится Екатерина Кузнецова. – К примеру, сейчас есть такой нарратив, что выставлять много сториз не прикольно, потому что падают охваты. Я вообще ничего в этом не понимаю, потому что не блогер. Подписчики пришли ко мне из-за того, что я актриса, люди идут на мои киноработы, подписаны на меня, потому что им импонирую.

В отличие от блогеров, активно строящих личный бренд, Екатерина просто наслаждается общением с подписчиками.

– Когда у меня спрашивают, как ты развиваешь свой личный бренд или страницу в Instagram, я отвечаю – никак. Вообще об этом не забочусь, меня не беспокоит, сколько у меня подписчиков. И нет никакой конкретной цели, чтобы их было как можно больше, – признается Екатерина. – Когда веду рубрику «вопрос-ответ» и общаюсь с людьми, выставляю, бывает, и 50 этих сториз. Мне все равно, что пострадают охваты. Главное, чтобы человек получил ответ на вопрос, который задал.

Даже в работе с рекламодателями актриса заранее предупреждает: сделает все откровенно, но не по инструкции.

– Когда я получаю какую-то техническую задачу по рекламным интеграциям, всегда говорю: смотрите, я буду учитывать ваши пожелания, но все равно сделаю по-своему, потому что для меня самое неприятное в Instagram, когда все ненастоящие. Я не вижу за этим харизмы, энергии, теряется индивидуальность человека. Это не о творчестве, – возмущается Екатерина. – Instagram – это мое вдохновение и место, где я могу быть собой. Радует, когда люди видят меня в жизни и говорят, что я такая же, как и online: и снаружи, и по энергии, и по подаче. Потому что всегда забочусь о том, чтобы быть максимально простой, заземленной. И все нарративы: «Ты звезда». Нет! Звезды на небе. Мы простые люди.

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