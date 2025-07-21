Ксения Вертинская рассказала, как распределяет семейный бюджет

Исполнительница одной из ролей в сериале «Сім’я по неділях» на Новом канале рассказала, как распределяется бюджет в ее семье

Ксения Вертинская – об изменениях в жизни после развода

Вы – самый главный человек в вашей жизни. И любовь к миру и всем вокруг начинается с любви и уважения к себе. И этому следует научиться каждому. На правильном пути сейчас известна украинская актриса, которую увидите в премьерном сериале Нового канала «Сім’я по неділях», Ксения Вертинская.

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– После развода стала позволять себе покупать то, чего раньше не позволяла. И я не о вещах каких-то крутых марок, а о мелочах. Например, хорошие духи или более дорогой крем для лица. Я начала вкладывать деньги в себя. И это такой момент самопознания! – рассказывает Ксения в YouTube-проекте «Подивись». – Вообще, у меня нет такого, что я жалею деньги. Есть просто то, на что никогда не потрачу. Или то, чего хочу, но пока не могу приобрести. К примеру, собственный дом.

Актриса говорит, что, несмотря на пересмотр расходов на себя, продолжает думать об общем «кошельке» семьи. К слову, у актрисы есть дочь, а еще она недавно второй раз вышла замуж.

– Стараюсь правильно распределять наш бюджет. Хотя базовые потребности помогает закрывать муж. А еще он всегда за то, чтобы я даже не спрашивала, а делала, если чего хочу, – с улыбкой делится Ксения.

Вертинская старается контролировать то, что есть сейчас, но позволяет себе мечтать о будущем.

– Картинка, которая перед глазами – это я счастливая живу в своей стране, которая преодолела войну. У меня есть дом, второй ребенок и все отлично в профессии, – делится Ксения. – А пожелание себе через 10 лет, наверное, было бы такое: «Ксюша, привет! Прошло 10 лет, и тебе должно быть сейчас 44. Желаю не забывать, что ты уникальная и прекрасная. Не доставай себя и свой мозг!»

Ждите премьеру комедийного сериала для всей семьи «Сім’я по неділях» с топовыми украинскими актерами в эфире Нового канала!