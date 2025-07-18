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«Она выматывает и отбирает здоровье»: Назар Заднепровский – о самой трудной роли в карьере

Назар Заднепровский рассказал, какая роль была самой тяжелой в его карьере

Актер Назар Заднепровский, известный зрителям Нового канала по сериалам «Будиночок на щастя» и «Любов, як вона є», премьерные серии которых выйдут уже осенью, рассказал, за роль в каком спектакле получил народного артиста Украины

Назар Заднепровский рассказал, какую роль он считает самой тяжелой в его карьере

В театре имени Франко уже более десяти лет идет спектакль «Моя професія – синьйор з вищого світу», где главную роль исполняет Назар Заднепровский. Именно за «Синьйора» актер получил почетное звание народного артиста Украины. В 2014 году он впервые вышел на сцену в образе главы итальянской семьи, а уже через три года получил звание. Но за признанием стоят изнурительные репетиции, огромная физическая и эмоциональная отдача, а еще – безумная борьба с усталостью, о которой не знают зрители.

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– «Моя професія – синьйор з вищого світу» идет три с половиной часа, это спектакль в три действия, там куча текста. Физически он очень тяжелый. Роль выматывает, отбирает у меня столько здоровья… Меня некому заменить, дублеров нет, – рассказывает Назар Заднепровский. – Прошу, чтобы мне нашли замену. Но в театре говорят, что другого актера для этой роли пока нет. Стану играть, пока ноги будут носить и сколько память будет позволять (улыбается). Это моя самая трудная роль, но именно за нее я получил звание народного артиста Украины.

Назар Заднепровский рассказал, какая роль была самой тяжелой в его карьере

Заднепровский так выкладывается на сцене, что потом жертвует съемками. Актер признается, что после «Синьйора» он настолько обессилен, что не способен работать в кадре.

– Плохо тебе или хорошо – ты должен выйти на сцену. Хочешь – не хочешь, а зрителю нужно себя отдавать, такая она – актерская профессия. В день «Синьйора» и на следующий день после спектакля не назначаю съемок в сериалах и фильмах, потому что просто убит, – признает Назар Заднепровский. – Случалось, что нужно было ехать на съемки «Будиночка на щастя», и режиссер не понимал, почему я не могу, пока сам не увидел этот спектакль. Только после этого понял, от чего я так устал.

Назар Заднепровский рассказал, какая роль была самой тяжелой в его карьере

Интересный факт из жизни актеров: они каждый раз перед спектаклями повторяют текст, даже если играют роли годами. Ведь монологи требуют максимальной концентрации.

– Спектакль играется уже более десяти лет. Но текст я повторяю постоянно. Там, где диалоги или короткие реплики, можно и на ходу заменить слова, если вдруг забыл. А там, где монолог, и от меня все зависит – это нужно повторять обязательно. Сколько бы лет ни играл этот спектакль, – говорит актер. – Не делаю это только тогда, когда играем несколько спектаклей подряд, например, сегодня и дня через два-три, потому что текст еще свеж в памяти. А когда проходит больше недели, обязательно нужно повторять. «Конотопську відьму», например, как-то не играли дней 10 – а это чудо (смеется), так мы повторяли. Садились с Мишей Кукуюком и гоняли наши диалоги. «Синьйор з вищого світу» на сцене, к счастью, не так часто.

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